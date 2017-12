Heeft hij geen zin? Zeven tips om hem te verleiden

Over mannen gaat het gerucht dat ze áltijd zin in sex hebben. Dit is een misverstand, soms hebben ze dat niet. Het zijn net mensen, eigenlijk. Maar wat als jij nu wel van bil wil? Dan verleid je hem met deze zeven tips.

Noncha sexy

Ga onder het mom van ‘even wat makkelijkers aantrekken’ voor een comfortabel kruippakje dat desalniettemin dead sexy is: bijvoorbeeld een kort joggingbroekje met een flanellen shirt waar je tepels doorheen priemen. En dan een beetje door het huis flaneren, hem iets te drinken brengen, verleidelijke blik erbij: bingo in tien minuten.

Spoorzoeken

Vlak de kracht van het welkomstcomité niet uit: laat een spoor van kledingstukken achter van de voordeur tot de slaapkamer, waar je poedelnaakt op hem ligt te wachten.

Eyewitness

Ligt hij in bed zijn zware aardse bestaan te overdenken of verveeld over zijn telefoon te aaien? Maak oogcontact (mannen zijn erg vatbaar voor verleidelijk oogcontact) en stroop héél langzaam je panty/rokje/jurkje naar beneden. Ben je meer een jeans- of harembroektype? Ruil die dan, voor je een move maakt, eerst om voor dat panty/rokje/jukje.

Fruit & slagroom

Iedereen die de eightiesklassieker ‘9½ weeks’ heeft gezien (en zo niet: ga het zien! Een soort ‘Fifty shades’, maar dan intelligent!) weet: trek die koelkast open. Fruit doet het altijd goed, net als ijs(blokjes), slagroom… Gewoon een kwestie van voeren en je terugtrekken als hij je probeert te zoenen.

Sudden naked

Wat ook nog weleens wil helpen, is de blunt force-methode: verschijn ineens voor hem. Naakt. En zeg op niet mis te verstane wijze de volgende magische woorden: “Ik wil je NÚ!” Werkt altijd. En zo niet, dan toch.

Dropping

Oké, je moet het wel kunnen zonder in de lach te schieten. En ja, het is een potsierlijke klassieker. Maar toch werkt het: laat een pen voor zijn neus vallen en buk diep om ’m op te rapen. Zo simpel kan het zijn.

Gebruik je handen

Ach, waar zouden we zijn zonder de good old massage? Knappe jongen die daar weerstand aan biedt. Routebeschrijving: begin bij zijn oorlellen en ga via nek (vergeet niet te blazen!) en schouders langs de borst en tepels, totdat je bij de holy grail bent.

