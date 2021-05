Hierdoor word je vaak verliefd op iemand die bezet is

Liefde kan soms moeilijk en onvoorspelbaar zijn. Zeker als je verliefd wordt op iemand die al bezet is. Vaak schaam je je hier een beetje voor, maar dat is nergens voor nodig. Heel veel mensen overkomt dit. Hoe je hier mee om gaat? Wij hebben het verlossende antwoord.

Onbereikbare liefde

Hoe komt het nou toch dat we zo vaak verliefd worden op iemand die al bezet is? Dit komt doordat liefde en lust vaak verward worden met elkaar. Je verlangt naar iemand die bezet is en dit voelt dan als liefde, maar vaak is dit niet zo. Daarnaast krijgen we via boeken en films vaak verhalen over onbereikbare liefde. Want een goedlopende relatie en ‘ze leefde nog lang en gelukkig’ is vaak te saai. Dus vraag jezelf altijd af of je wel écht verliefd bent op iemand of dat het je meer om de kick gaat die er bij komt kijken. Ben je echt de wanhoop nabij? Hier wat tips om van je aantrekkingskracht af te komen.

Afleiding

Het is misschien de meest logische oplossing, maar veel mensen vinden dit toch heel moeilijk. Afleiding zoeken is de perfecte manier om met andere dingen bezig te zijn. Hierdoor heb je niet de kans er te veel over na te denken en door het even opzij te zetten kun je er misschien volgende keer met een ander perspectief naar kijken.

Wees eerlijk en open

Talk about it. Het is logisch als je het een gênante situatie vindt of dat je je schaamt, maar als je alles opkropt kom je ook niet veel verder. Door te praten over de situatie kun je niet alleen je ei kwijt, maar misschien heeft iemand wel hetzelfde meegemaakt of heeft iemand goed advies.

Genoeg vissen in de zee

En als laatste, er zijn nog miljoenen andere mensen op de wereld. Je zult vast nog wel eens iemand tegen het lijf lopen die je heel leuk lijkt. Dit is niet het einde van de wereld. Daarnaast ben je gewoon lekker single, dus heb je alle tijd om nieuwe mensen te ontmoeten.

