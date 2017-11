Verliefd op een getrouwde man met kinderen: ‘Hij blijft door m’n hoofd spoken’

Wat te doen als je een dilemma hebt waar je zelf niet uitkomt? Juist, dan plaats je ‘m op het VIVA-forum. Elke donderdag delen we op viva.nl het verhaal van een forummer die wel wat advies kan gebruiken. En jij kunt reageren. Deze week vertelt P. over haar heimelijke liefde voor een collega.



‘Al twee jaar werkt er bij mij op kantoor een man waar ik goed mee klik. We zien elkaar niet elke dag, maar incidenteel, want hij werkt op projectbasis. De dagen dat hij er is, hebben we het leuk en gezellig. Dan voel ik een soort vonk. Hij is aantrekkelijk, maar – en nu komt het – ook getrouwd. En heeft drie kindjes.’

Onweerstaanbaar

‘Vanwege zijn thuissituatie heb ik het contact eerst afgehouden. Maar hij bleef me opzoeken en flirtte steeds duidelijker met me. Hij overlaadde me met lieve woorden. Ik was volgens hem fantastisch; de knapste vrouw die hij kende. Hij vond me onweerstaanbaar. De spanning was ondraaglijk. Uiteindelijk hebben we een maand geleden, na een bedrijfsuitje, met elkaar gezoend.’

Schuldgevoel

‘Na die avond voelde ik me enorm ongemakkelijk en schuldig. Ik probeerde hem te ontwijken. Op werk zagen we elkaar gelukkig niet, maar hij stuurde me regelmatig berichtjes waarin hij zei dat hij continu aan me moest denken en me te gek vindt. Ik begon zelf ook vlinders te voelen. Toch zat het me niet lekker. Daarom heb ik teruggestuurd dat het me beter lijkt als we elkaar niet opzoeken op werk en ook geen contact meer hebben via WhatsApp. Ik schreef dat ik het niet vind kunnen tegenover zijn vrouw, dat ik bang ben dat het uit de hand loopt en ik meer voor hem ga voelen.’

Heftige gevoelens

‘Op mijn berichtje reageerde hij heel begripvol en best nuchter. Zelf merkte hij ook dat-ie te veel voor mij ging voelen. Hij zei dat ik continu in zijn gedachten ben en dat hij me geweldig vindt, maar dat we inderdaad beter kunnen voorkomen dat we heftige gevoelens voor elkaar krijgen.’

En nu?

‘Inmiddels is het twee weken later. Ergens ben ik er opgelucht, aan de andere kant mis ik hem. Hij spookt vrijwel de hele dag door mijn hoofd. Heb ik er goed aan gedaan om het contact te stoppen?’

Wat vind jij? Moet P. haar hart volgen en opnieuw contact zoeken met haar collega? Laat ze misschien de liefde van haar leven lopen? Of moet ze hem écht laten gaan? Laat het weten in een bericht onder onze Facebookpost of mail je advies naar redactie@viva.nl o.v.v. Dilemma op donderdag.

