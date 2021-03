Verliefd op die ene vage kennis in je droom? Dit betekent het

Je gaat lekker onder de wol, maar al snel verandert die ene droom nog nét niet in een nachtmerrie. Want wat doet die vage kennis ineens in jouw nachtelijke avontuurtjes? En waarom ben je in godsnaam ook nog verliefd op die klasgenoot van vroeger of de buur van vier huizen verder? Nou, dat komt hierdoor.

Geen zorgen, het hoeft helemaal niet te zeggen dat je tot over je oren verliefd bent. Want je hebt die persoon al misschien een hele tijd niet gezien. Psychoanalyticus Dominique Hubain verklaart aan HLN: ‘Je dromen doen alle moeite om je om de tuin te leiden.’ Aha.

Verliefd kennis droom

Hubain legt uit dat dromen nooit een vaste betekenis hebben, maar dat het afhankelijk is van de persoon die hem heeft. Hoe kun je jouw nachtelijke avontuurtjes dan wel analyseren? Nou, dat doet de psychoanalytics bij zijn cliënten door hen vrij te laten associëren. Kortom: noem alles op en wees niet bang om iets fout te zeggen. Alleen zo komen uiteindelijk gedachten naar boven die misschien verdrongen waren. Verdrongen Toch herinner je je bij het ontwaken slechts flarden van wat je gedroomd hebt. ‘De droom die je je herinnert, is de ‘manifeste’ droom. Daaronder zitten altijd ‘latente’ droomgedachtes, de échte gedachtes die je bezighouden’, verklaart Dominique. Wat er dus gebeurt, is dat je al deze nare spinsels verdringt, waardoor je je alleen nog maar wat vage details herinnert. ‘Een droom is een compromis: door die censuur kan je de verdrongen gedachtes, na ze te ‘beleven’ in de droom, van je afschuiven.’

Verliefd of niet?

Maar betekent nu die ene verliefde droom over die vage kennis écht dat je een crush hebt of zit het anders in elkaar? Nou, je zou dus bijvoorbeeld verdrongen kunnen hebben dat je juist valt voor iemand met dezelfde naam als deze oud-klasgenoot of het betekent inderdaad dat je gevoelens hebt voor deze persoon. Maar wat vaker voorkomt, is dat deze figuur een soort mengeling is van meerdere mensen. ‘Meestal is dat er wel aan te merken als je die persoon grondig analyseert’, aldus Hubain. ‘Soms is het een kledingstuk van iemand die je kent, soms een uiterlijk kenmerk. Het zit ’m vaak in de kleinste details.’

Zwaarder thema

En dan kan de droom óók nog een soort dekmantel zijn voor andere gevoelens. Misschien doet die kennis je juist wel denken aan iemand die je verloren bent en probeer je op deze manier een zwaarder thema te verwerken. Je kunt dus behoorlijk in de maling worden genomen door wat je gezien dénkt te hebben. ‘Hoe minder je droom weggeeft welke gedachtes eronder schuilgaan, hoe meer hij in zijn opzicht geslaagd is’, concludeert de psychoanalyticus. Er is dus helaas geen kant-en-klaar antwoord te geven op de vraag wat die verliefde droom op een vage kennis betekent. ‘Want je moet een bepaalde weerstand in jezelf overwinnen om tot die betekenis te komen’, sluit hij af.

Bron: HLN | Beeld: Pexels