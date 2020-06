Verliefd worden zonder echte ontmoeting? Het gebeurt steeds vaker

In deze huidige periode is het natuurlijk wel wat lastiger om een potentiële partner face-to-face te ontmoeten. Sterker nog, het valt bij veel singles niet in goede aarde wanneer gevraagd wordt om af te spreken. Toch staan al deze obstakels een happy ending niet in de weg. Verliefd worden zonder ontmoeting gebeurt dan ook steeds vaker.

Lees ook:

Tila Pronk: ‘Liefde heeft tijd nodig om te kunnen rijpen en groeien’

Datingservice Lexa deed namelijk onderzoek* onder ruim 1.000 members en hun kijk op (online) daten gedurende de intelligente lockdown. En wat blijkt? Zo’n 40% van de singles gelooft dat de vonk ook al tijdens het online daten kan overslaan. Niet gek als je ziet dat meer dan eenderde van hen nu nog zorgvuldiger naar de profielen van andere singles kijkt. Na een eerdere trend van vluchtige contacten, nemen singles nu meer de tijd om hun potentiële liefde eerst online beter te leren kennen.

Verliefd zonder ontmoeting

Is de huidige 1,5-meter samenleving van invloed in de zoektocht naar liefde? 1 op de 3 singles zegt meer na te denken over hun (liefdes)leven en prioriteiten. Zij gebruiken deze periode als moment van reflectie. Hun gedachten, emoties en toekomstdromen blijven daarbij niet onbesproken tijdens het online daten. De top 5 meest populaire gespreksonderwerpen bestaat uit:

De huidige corona crisis Gevoelens en emoties Ideeën voor de eerste ‘echte’ first date Reizen Films en series

Meer oprechte aandacht

Niet alleen tijdens, maar ook na de intelligente lockdown lijken we onze manier van daten aan te willen passen. 1 op de 3 singles heeft meer behoefte aan oprechtheid en authenticiteit in relaties dan voorheen en neemt meer tijd om elkaar beter te leren kennen voordat ze op date gaan.

*Intern onderzoek van Lexa uitgevoerd van 5 mei 2020 tot 11 mei 2020 onder 1,073 Lexa gebruikers van 18 jaar en ouder in Nederland.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Lexa | Beeld: Istock