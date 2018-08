Er is niets zo fijn als verliefd zijn! Tenminste, als de liefde beantwoord wordt en je geliefde goed voor je is. En dan niet alleen in de beginperiode. Tóch kan het voorkomen dat je (iedere keer weer) verliefd wordt op de verkeerde. Verliefdheid is daarom vergelijkbaar met een cocaïneverslaving.

Onbeantwoorde liefde

Een onbeantwoorde liefde is zuur. En zo’n beetje iedereen heeft er weleens mee te maken gehad, denk aan de beste vriend van je broer die jou niet zag staan. Toch geven we de jacht niet zomaar op als we eenmaal een bad boy in het vizier hebben. We blijven volhouden, terwijl dit helemaal geen zin heeft. Wat is het nut van verliefdheid als deze wordt genegeerd? Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie, vertelt: “”De biologische functie van verliefdheid is het samenbrengen van paren. Het stimuleert de aanmaak van onder meer dopamine, wat ervoor zorgt dat je continu bij die ander wilt zijn en in een enigszins verwarde situatie verkeert, waardoor je minder oog hebt voor de gebreken van een ander.””

Verslaving

Volgens de psychologe is verliefdheid daarom vergelijkbaar met een cocaïneverslaving. Nogal een vergelijking… “Waarom? Het activeert dezelfde gebieden in onze hersenen als die betrokken zijn bij drugsverslaving en leidt ook tot gedrag dat typerend is voor verslaafden. De hunkering is zo obsessief, omdat verliefdheid –net als drugverslaving – in de hersenen is gekoppeld aan het overlevingssysteem, waardoor we het gevoel hebben dat ons leven ervan afhangt.

En dat is die ziekelijke verliefdheid, waar niemand (ook niet je vriendinnen die je elke keer weer bij elkaar moeten rapen) op zit te wachten.

Bron: Marie Claire | Beeld: iStock