Dít zijn de 7 grootste verschillen tussen mannen en vrouwen in de liefde

Van risico’s nemen tot complimentjes geven. Het klinkt misschien een beetje als een stereotype, maar tussen mannen en vrouwen kan best veel verschillen als het gaat om liefde en relaties. Dit zijn de grootste zeven op een rijtje.

1. Eenrichtingsverkeer

Mannen hebben veel vaker het gevoel dat de liefde niet wederzijds is. Dit kan ook komen doordat de meeste mannen vaak liefde en lust door elkaar halen en hierdoor kan er verwarring ontstaan bij de ander.

2. Andere focus

Misschien herken je het wel, je bent in gesprek met een vriendin en het verhaal gaat van de ene naar het andere onderwerp. Dit komt vaak omdat vrouwen de focus niet goed op één onderwerp kunnen leggen. Mannen kunnen wel uren over hetzelfde onderwerp verder gaan. Kunnen jullie niet een goed gesprek voeren? Let hier dan eens goed op!

3. ‘Ik hou van jou’

Hoewel mannen vaak eerder zeggen dat ze van hun partner houden, zullen vrouwen dit gedurende de relatie veel vaker zeggen. Toch blijkt uit onderzoek dat als een man merkt dat het veel voor zijn partner betekent, ze het meer zullen zeggen. Hoe cute!

4. Gevoelens

Ja, het is een eeuwenoud stereotype, maar vrouwen praten écht meer over hun gevoelens. De emoties en taal bevinden zich bij een vrouw in hetzelfde hersengebied, waardoor ze er meer en gemakkelijker over praten. Daarnaast is het voor mannen niet altijd even makkelijk gemaakt in de maatschappij en werd er vaak gezegd dat ‘echte mannen niet huilen’. Dit slaat natuurlijk nergens op, maar het zit er tóch erg ingebakken. Vindt je vriend het moeilijk om over zijn gevoelens te praten? Vraag dan eerder waar hij aan denkt in plaats van hoe hij zich voelt. De kans is groot dat hij hier makkelijker antwoord op kan geven.

5. Risico’s nemen

Over het algemeen nemen mannen makkelijker en sneller risico’s. Dit zie je niet alleen in het dagelijks leven, maar zeker ook in de liefde. Zo zal een man veel sneller denken dat jullie al een relatie hebben en kan dat voor een vrouw soms net te snel gaan.

6. Sneller verliefd

Het meest opvallende verschil in de liefde, is het verliefd worden zelf. Mannen worden dit namelijk veel sneller, maar ze zijn ook veel sneller over een break-up heen. Daarom lijkt het soms dat ze té snel een ander hebben.

7. Complimenten geven

Vrouwen zijn gek op complimentjes krijgen, maar ook het geven ervan doen ze graag. Die leuke outfit die een vriendin aan heeft, of dat nieuwe kapsel van je moeder. Veel mensen worden een stuk zelfverzekerder van een complimentje en vrouwen weten dat uit ervaring. Mannen willen vaak niet te slijmerig overkomen en houden het liever voor zichzelf. Super jammer, want de kans is groot dat ze een complimentje terug krijgen en wie hoort er nou niet graag dat ze er leuk uitzien?

Bron: Margriet | Beeld: Getty