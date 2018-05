VIDEO: Geen taboe met Milou – Slutshaming

Vorig jaar postte Milou Deelen op Internationale Vrouwendag een video op Facebook, met het statement dat slutshaming niet oké is. Het filmpje ging viral en zorgde voor nogal wat ophef.

Afgelopen weekend vond het grote eetfestijn Rollende Keukens plaats in Amsterdam en daar vroeg Milou de bezoekers of zij weten wat slutshaming is, en wat zij hiervan vinden. Check de video!

Video Sanne Bakker

