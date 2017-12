VIDEO: Lets talk about sex – Afl. 2: De schaamlip

Vrouwen wereldwijd aan een beter seksleven helpen, dat was wat Rianne Swierstra (36) voor ogen had, toen ze het erotische label Rianne S oprichtte. Haar lijn met luxe speeltjes is booming en haar bedrijf een miljoenen business.

In aflevering twee praat Rianne je bij over de schaamlip. Opvallend is dat veel vrouwen zich daadwerkelijk schamen voor hun schaamlip, terwijl de meesten eigenlijk helemaal niet weten hoe de gemiddelde schaamlip eruit ziet. We moeten onze schaamlippen zien als een bos bloemen: ze zijn er in verschillende geuren, kleuren en maten, maar ze zijn allemaal mooi. Rianne hoopt dan ook dat vrouwen iets meer van de schaamlip gaan houden. Kijk mee naar aflevering twee.

Beeld: iStock