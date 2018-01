VIDEO: Lets talk about sex – Afl. 5: Voornemens in de slaapkamer: Seksspeeltjes

Vrouwen wereldwijd aan een beter sexleven helpen, dat was wat Rianne Swierstra (36) voor ogen had, toen ze het erotische label Rianne S oprichtte. Haar lijn met luxe speeltjes is booming en haar bedrijf een miljoenen business.

In de serie Lets talk about sex praat Rianne je bij over uiteenlopende seks-gerelateerde onderwerpen. Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent: goede voornemens. Sterker nog, goede voornemens voor in de slaapkamer. Rianne S. vertelt je deze video hoe je het dit jaar iets spannender kunt maken doormiddel van seksspeeltjes.

