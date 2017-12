VIDEO: Let’s talk about sex – aflevering 1: seksspeeltjes voor mannen

Vrouwen wereldwijd aan een beter seksleven helpen, dat was wat Rianne Swierstra (36) voor ogen had, toen ze het erotische label Rianne S oprichtte. Haar lijn met luxe speeltjes is booming en haar bedrijf een miljoenen business. In Let’s talk about sex praat Rianne je elke week bij over de meest uiteenlopende seksgerelateerde thema’s.

In de eerste aflevering praat Rianne je bij over seksspeeltjes voor mannen. Vaak wordt gedacht dat seksspeeltjes alleen zijn voor homoseksuele mannen, maar niets is minder waar. Rianne laat je vijf hele toegankelijke seksspeeltjes zien, die je best de slaapkamer mee in durft te nemen.

Beeld iStock