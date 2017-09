VIDEO: Liefde, seks & Soof 2.0: Sofie is terug

Sofie Rozendaal (30) is schrijfster, illustrator, publicist en YouTuber. Vorig jaar maakte ze de serie Liefde, seks & Soof, over haar liefdesleven als 29-jarige single. Vanaf nu kan je op VIVA.nl het tweede seizoen – Liefde, seks & Soof 2.0 – bekijken!

Opnieuw neemt Sofie je mee in haar liefdesleven. Dit keer nog persoonlijker, meer open en kwetsbaarder. Ook gaat ze in gesprek met andere mensen over hun ervaringen op liefdesgebied. Op deze manier hoopt ze meer openheid te creëren, taboes te doorbreken en te laten zien dat je kwetsbaar mag zijn. In het introductiefilmpje vertelt Sofie wat je kan verwachten en krijg je een uitgebreide preview te zien.

Bekijk hier het eerste seizoen van Liefde, seks & Soof.