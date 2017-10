VIDEO: Liefde, seks & Soof 2.0: SOA-test, gewicht en dating

Sofie Rozendaal (30) is schrijfster, illustrator, publicist en YouTuber. Vorig jaar maakte ze de serie Liefde, seks & Soof, over haar liefdesleven als 29-jarige single. Het tweede seizoen – Liefde, seks & Soof 2.0 – bekijk je elke week op VIVA.nl.

Sofie besluit een soa-test te doen, al vindt haar moeder dat erg overdreven. Ook ziet ze vriendin Nicole in Zierikzee en praat ze over haar gewicht. In hoeverre heeft haar vroegere eetstoornis nog invloed op haar zelfbeeld en zelfvertrouwen? Als laatste gaat ze bij haar ouders langs en vertelt haar broertje dat hij een van haar exen is tegengekomen.