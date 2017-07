VIDEO: Liefde, seks & Soof: Oudere mannen

Sofie Rozendaal (30) is schrijfster, illustrator, publicist en YouTuber. In de serie ‘Liefde, seks & Soof’ vertelt ze alles over haar liefdesleven. Op VIVA.nl kun je elke week de persoonlijke video’s van Sofie bekijken.

Sofie krijgt vrij onverwachts bezoek van de oudere man waar ze al langer van onder de indruk is. De dag erna heeft ze een date met iemand anders en ze raakt helemaal in de war. Daten kan leuk zijn, maar ook een ontzettend leeg gevoel geven. Waarom kan ze er niet vrijuit van genieten? Met vriendin Ivana praat ze uitgebreid over wat ze het beste kan doen.

