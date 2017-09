VIDEO: Liefde, seks & Soof 2.0: Een 20 jaar oudere minnaar

Sofie Rozendaal (30) is schrijfster, illustrator, publicist en YouTuber. Vorig jaar maakte ze de serie Liefde, seks & Soof, over haar liefdesleven als 29-jarige single. Het tweede seizoen – Liefde, seks & Soof 2.0 – kan je nu op VIVA.nl bekijken.

In deze eerste echte aflevering praat Sofie je uitgebreid bij over haar liefdesleven. Er speelt iets met iemand die ze al langer kent en ze weet niet goed wat ze daarmee aanmoet. Ook praat ze bij met vriendin Nicole en haar moeder, en biecht Sofie op dat ze zich zorgen maakt omdat ze niet helemaal veilig is geweest…

Bekijk ook:

Liefde, seks & Soof 2.0: Sofie is terug

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomeraanbieding: 10 nummers voor slechts €10.