VIDEO: Liefde, seks & Soof 2.0: Heftige lichamelijke reactie

Sofie Rozendaal (30) is schrijfster, illustrator, publicist en YouTuber. Vorig jaar maakte ze de serie Liefde, seks & Soof, over haar liefdesleven als 29-jarige single. Het tweede seizoen – Liefde, seks & Soof 2.0 – kan je nu op VIVA.nl bekijken.

In deze aflevering praat Sofie met haar vader over leeftijdsverschillen binnen relaties. Ook ziet ze haar jeugdvriend Pieter en krijgt ze plotseling last van heftige rugklachten. Ze denkt dat de stress en spanning rond haar minnaar ermee te maken heeft, en neemt daarom een besluit.

