VIDEO: Hoe doorbreek je de sekssleur met je partner?

Seks met je partner zwakt na een jaar af naar eentonige gescripte seks: je weet precies wat er gaat gebeuren en wie wat doet. Hoe doorbreek je de sleur? Dat is de vraag waar Seksuologen in Spe Anne en Leila deze week antwoord op geven in ‘Serieus genomen’.

Puur penetreren

We kennen het euvel allemaal: de spannende, opwindende seks die jullie hadden toen jullie pas bij elkaar waren, verflauwt en zwakt af tot een eentonig riedeltje dat om pure penetratie draait. Waar zijn de vonken gebleven? Hoe laat je de seks weer vlammen?

In de nieuwste aflevering van Serieus genomen, in samenwerking met EasyToys, geven Anne en Leila meerdere tips, waaronder deze:

‘Probeer het script te doorbreken en stap af van wat je altijd doet. Het hoeft niet alleen om pure penetratie te draaien.’

‘Introduceer speeltjes. Alleen het samen uitzoeken van een speeltje kan al opwindend zijn.’

‘Begin met agendaseks: spreek af wanneer – en eventueel ook wanneer níet – jullie seks gaan hebben.

Benieuwd naar de uitleg achter deze tips? Check dan de video!

Wie zijn de Seksuologen in Spe?

Anne en Leila zijn twee Brabantse meisjes met een missie! Ze willen taboes rondom seksualiteit de wereld uit helpen en het gesprek daaromheen openen. Via hun Instagrampagina @seksuologeninspe proberen ze op een laagdrempelige wijze met een tikkeltje humor, een wetenschappelijke achtergrond en een eerlijke visie deze taboes bespreekbaar te maken. Voor VIVA geven ze iedere week antwoord op een seksgerelateerde vraag.

Heb je ook een vraag voor Anne en Leila? Mail dan naar redactie@viva.nl o.v.v. ‘Serieus Genomen’.

VIDEO: Sanne Bakker