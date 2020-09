VIDEO: Hoe kan ik gemakkelijker een orgasme bereiken?

Wat is het orgasme precies en hoe kan ik dit gemakkelijker bereiken? Dat is de vraag waar Seksuologen in Spe Anne en Leila deze week antwoord op geven in ‘Serieus genomen’.

Orgasme of braingasme?

‘Het hoogtepunt op zowel lichamelijk als geestelijk gebied’, zo weten Anne en Leila de definitie van een orgasme mooi te beschrijven. Maar wist je dat een orgasme zich eigenlijk meer in je hersenen, dan in je lichaam afspeelt? Anne en Leila noemen het daarom ook het ‘braingasm’. En je hersenen, die kun je sturen. Betekent dit ook dat je gemakkelijker een orgasme kunt bereiken? Dit antwoord en meer fantastische feiten over de leukste rush van de wereld zie je in de nieuwste video van Serieus genomen.

Wie zijn de Seksuologen in Spe?

Anne en Leila zijn twee Brabantse meisjes met een missie! Ze willen taboes rondom seksualiteit de wereld uit helpen en het gesprek daaromheen openen. Via hun Instagrampagina @seksuologeninspe proberen ze op een laagdrempelige wijze met een tikkeltje humor, een wetenschappelijke achtergrond en een eerlijke visie deze taboes bespreekbaar te maken. Voor VIVA geven ze iedere week antwoord op een seksgerelateerde vraag.

