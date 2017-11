VIDEO: Wij hebben ‘m: de volledige trailer van De Bachelor

Vanaf dinsdag is het weer genieten geblazen, dan gaat er namelijk een nieuw seizoen van De Bachelor van start. Kan je je nieuwsgierigheid niet bedwingen? Wij hebben de eerste beelden voor je.

In het programma zullen twintig single vrouwen proberen om het hart van Robbert Jonkheer te veroveren. De 32-jarige vrijgezel werkt bij Heineken International en is naar eigen zeggen op zoek naar ‘een sterke vrouw, die een eigen drive heeft en midden in het leven staat.’ Of dat hem gaat lukken is vanaf dinsdag 28 november wekelijks om 20.30 uur te zien bij Net 5.

VIVA doet verslag

Journalist Wendy van Poorten zal wekelijks op VIVA.nl verslag doen van de nieuwste aflevering van De Bachelor. Houd onze site in de gaten!

Bron Net 5