Deze vier simpele gewoontes zorgen voor een gelukkige relatie

Een gelukkige relatie? Het hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn. Uit een onderzoek blijkt dat de meeste gelukkige koppels vier gewoontes hebben die voor zo’n succesvolle relatie zorgen. En ze zijn hartstikke simpel.

Communiceren

Praten, praten en nog meer praten. Het lijkt de simpelste taak, maar bij veel koppels gaat dit juist mis. Vaak komt dit doordat ze denken dat ze al alles van de ander weten, maar dit is vaak helemaal niet zo. Wees dus open over je gevoelens en stel elkaar vragen.

Comfortabel

Hoewel het niet heel erg spannend is, is comfort ook super belangrijk in een relatie. Samen onderuitgezakt op de bank kan net zo leuk zijn als een fancy date. Daarnaast is het niet alleen fijn dat je helemaal jezelf kunt zijn bij iemand, ook maakt het de relatie alleen maar sterker.

Endorfine

Als je lacht maakt je hersenen endorfine, een stofje dat je een geluksgevoel geeft, aan. Veel lachen met je partner geeft je dus vaak dit gelukkige gevoel. Daarnaast kijk je vaak met een blij gevoel terug naar deze momenten. En mensen zijn het liefst bij mensen die ze dit gevoel geven. Daarom is het heel belangrijk dat je met je partner kan lachen.

Aandacht

In het begin van een relatie heb je vaak alleen maar oog voor elkaar. Bijvoorbeeld tijdens een feestje of als jullie met vrienden zijn. Deze aandacht houden tijdens de hele relatie is een goede gewoonte. Door het krijgen van aandacht voel je je gewaardeerd en geliefd en wie wil dit nu niet in een relatie. Zorg dus dat je elkaar die aandacht blijft geven, ook als je denkt dat dit niet meer nodig is.

