Vier situaties die onbelangrijk lijken, maar seksueel intimiderend kunnen zijn

Dat je werk een plek moet zijn waar je je senang voelt, staat als een paal boven water. Toch zijn er veel vrouwen die (seksuele) intimidatie op de werkvloer ervaren. En misschien komt dat wel doordat er situaties zijn die door de één als intimiderend worden opgevat terwijl de ander zich van geen kwaad bewust is. Hier een aantal situaties waarvan je mogelijk nog niet wist dat ze je kunnen ondermijnen.

Uit onderzoek van de Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) uit 2016 blijkt dat vijfentwintig tot vijfentachtig procent van de Amerikaanse vrouwen zich seksueel geïntimideerd voelt. En doordat de #MeToo-beweging de laatste tijd veel in het nieuws is geweest, wakkert ook de aandacht voor dit onderwerp aan. Wat maar goed is ook, omdat er veel situaties zijn die je mogelijk als onprettig ervaart, maar waarin je niets durft te zeggen omdat je bang bent om je aan te stellen. Daarom hier wat voorbeelden die misschien klein lijken, maar niet oké zijn als jij er last van hebt.

1. Ongepaste opmerkingen

Wellicht denk je bij het horen van seksueel getinte opmerkingen tussen collega’s dat jij hier verder geen aanstoot van hoeft te nemen, maar dit soort opmerkingen kan er wel degelijk voor zorgen dat er een werksfeer ontstaat waar jij je niet fijn bij voelt (en misschien zijn er wel meer collega’s die hetzelfde ervaren).

2. Hallo, hier zijn mijn ogen

Seksuele intimidatie is niet alleen ongewenst fysiek contact of misplaatste opmerkingen. Het kan ook non-verbaal gedrag zijn. Iemand die steeds net iets te dichtbij komt staan, zich tot je borsten richt bij het praten of je in een gesprek steeds even aanraakt. Het kan ervoor zorgen dat jij je heel vervelend of naakt voelt. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Belangrijk dus om hier iets van te zeggen, maar houd wel in je achterhoofd dat de andere partij wellicht helemaal geen kwaads in zin heeft. Misschien is hij/zij bijvoorbeeld een lichamelijk ingesteld persoon zonder daar enige bijbedoelingen bij te hebben. Toch is het goed dat de ander weet dat jij er niet van gediend bent zodat hij/zij daar rekening mee kan houden.

3. Roddelen over collega’s

Smoezen over anderen doen we allemaal weleens. Als dit veel en vaak gebeurt op de werkvloer kan dat ondermijnend werken. Want, als je weet dat er over anderen geroddeld wordt zodra ze de kamer uitlopen, is de kans natuurlijk groot dat dat ook over jou gebeurt zodra je je hielen licht. Als er gepraat wordt over jou (of anderen) en al helemaal als het seksleven wordt besproken, is dat puur (seksuele) intimidatie.

4. Ah, joh, het is maar een grapje

De scheidingslijn tussen seksueel getinte grapjes is dun. De één houdt wel van een casual flirt en lolletje op z’n tijd, de ander is absoluut niet gediend van een sexy geintje. Voor de grappenmaker kan het lastig zijn om dit in te schatten. Wordt er dus een gebbetje jouw kant op geworpen waar je niet van gediend bent? De enige manier om dit kenbaar te maken is door dat te zeggen. Wordt er toch vervolg aan gegeven? Dan kun je dat bij herhaling zien als intimidatie.

Bron: Hellogiggles.com | Beeld: Istockphoto