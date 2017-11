De vijf beste standjes voor slow seks

We zijn allemaal druk, druk, druk. We hebben ons werk, het huishouden, we willen sporten, ons sociale leven, onze relatie – waar natuurlijk ook je seksleven nog bij komt. Iets wat vaak op de laatste plek komt. En dat is zonde, want de tijd nemen voor je seksleven, is de tijd en aandacht nemen voor je partner. En nu hoef je niet meteen iedere week elke dag een uur seks in te plannen, nee het kan ook anders. LotteLust vertelt je hoe.

Je kent vast nog wel de muziek uit de jaren negentig van r&b-artiesten als Joe, Keith Sweat en Maxwell. En zo niet, zoek het op, want dit is precies wat we bedoelen met slow seks. Eigenlijk is het seks hebben met het idee alsof er geen einde aan komt; uitgebreid voorspel, tongzoenen, massage en orale seks. Slow seks is ideaal voor het weekend, bijvoorbeeld op een vrije zondag. In plaats van op de bank te Netflixen blijf je lekker in bed, steek je de kaarsjes aan en zet je een goeie playlist op.

Girl on top

Het is heerlijk om na een massage over te gaan in seks; je hebt allebei dat lome gevoel wat ervoor zorgt dat je helemaal in elkaar opgaat. Een perfect seksstandje hierbij is de girl on top, ook wel bekend als de cowgirl. Als je hem hebt gemasseerd, en dus op hem zit, bereid je hem alvast voor met je hand, terwijl je hem zoent. Neem de tijd zodat jullie allebei heel opgewonden zijn en voer het tempo rustig op. Met deze tips word jij een meesteres in cowgirl.

De lotusbloem

De lotusbloem is heel intiem, maar ook relaxt. Hij gaat op de grond of op het bed zitten in kleermakerszit en jij gaat op zijn schoot zitten met je benen om hem heen. Laat hem in je komen en ga langzaam op en neer. Als een van jullie een orgasme aan voelt komen, vertraag het tempo dan en stel je hoogtepunt uit.

Teaspooning

Teaspooning is afgeleid van het spoonen, alleen voer je deze positie niet liggend uit. In deze positie zitten zowel jij als je lief op jullie knieën, hij achter jou met zijn benen wijd. Jij houdt je benen juist dicht tegen elkaar aan, zo voel je hem nog dieper als hij bij je naar binnen gaat. Terwijl hij dat doet, kan hij zijn armen om je heen slaan voor een innige omhelzing. Meer standjes voor diepe penetratie vind je hier.

Bodyboard

In deze positie lig je, net als op een surfplank, plat op het lichaam van je vriend. Je plaatst je benen tussen zijn benen in, en schuift als het ware heen en weer. Lift jezelf omhoog door je tenen op zijn voeten te houden. Je handen laat je op zijn borst rusten. Voor extra grip kan hij je billen vastpakken.

De cobra

Dit seksstandje heeft zijn naam te danken aan yoga; de positie die de man aanneemt is namelijk ook een yogapositie. Hij gaat als volgt: ga op je buik op bed liggen met je benen een beetje uit elkaar. Vervolgens gaat hij op je liggen in cobra positie, dus met zijn benen tegen elkaar aan. Steunend op zijn handen duwt hij zijn borst omhoog en komt in je. Als hij wat last krijgt van zijn armen, kan hij zich een beetje laten zakken en jouw rug als steuntje gebruiken.

