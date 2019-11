Waarom koopt hij nooit een bosje bloemen voor je? En waarom vergeet jij keer op keer jullie anniversary? Betekent dit dat er iets mis is met jullie liefde voor elkaar? Zo moeilijk hoeft het niet te zijn; het kan zijn dat jullie gewoon verschillende liefdestalen spreken.

Als jij in het Nederlands een gesprek aangaat met iemand die in het Chinees terugpraat, kan er al snel miscommunicatie ontstaan. Tenzij je Chinees verstaat, maar daar gaan we voor het gemak even niet van uit. Die miscommunicatie kan ook voorkomen bij zogenoemde liefdestalen: de manier waarop je liefde uit is voor iedereen anders.

Hebben we het over liefdestalen, dan spreekt iedereen een ander dialect. Soms zelfs een compleet andere taal. Voor de een is het uitspreken van ‘ik hou van jou’ het ultieme liefdesgebaar. Voor de ander is het hele huis schoonmaken het grootste teken van liefde. Met beide uitingen is niets mis, maar dan moet je dat wel weten van elkaar. Je eigen en elkaars liefdestaal herkennen, helpt om jezelf en de ander te begrijpen.

Gary Chapman, de bedenker van de liefdestalen

Antropoloog Gary Chapman is bedenker van de liefdestaal. Hij was gefascineerd door de reden van zoveel relaties die strandden. Waarom is dat? Chapman concludeerde dat we vaak een verschillende taal spreken. Volgens hem zijn er vijf hoofdtalen van de liefde, die hij uitlegt in zijn boek De 5 talen van de liefde.

De vijf talen van de liefde

Positieve woorden

‘Ik hou van jou’ of ‘wat zie je er mooi uit vandaag’, het zijn zinnetjes die jou als muziek in de oren klinken. Jouw liefdestaal zijn namelijk bevestigende woorden, waardoor je hoort wat iemand voor je voelt. De valkuil bij deze liefdestaal is dat het tegenovergestelde, sneren, beledigingen of kwetsende woorden, je ook lang zullen bijblijven. Lichamelijke aanraking

Een kus op je voorhoofd, een kneepje in je dijbeen, een omhelzing, vrijen… Als lichamelijke aanraking je primaire liefdestaal is, geniet je van aanraking. Lichamelijk contact geeft je een veilig en geliefd gevoel. Overigens wel grappig: het hoeft niet te betekenen dat je zelf enorm touchy bent. Voor jou is de fysieke aanwezigheid van je geliefde erg belangrijk. Langeafstandsrelaties? Die zijn niets voor jou. De valkuil van deze taal is fysieke afwijzing: dat breekt je hart. Cadeautjes geven en krijgen

Thuiskomen en ontdekken dat er een verse bos bloemen voor je op tafel staat: er is niets dat jou blijer maakt. Een cadeau – hoe klein ook – is voor jou het bewijs dat iemand attent is, aan jou gedacht heeft terwijl jullie niet samen waren en inspanning heeft getoond om jou blij te maken met een cadeautje. Het gaat voor jou niet om het fysieke product (oké, soms wel), maar om het idee erachter. Een verjaardag vergeten of een onpersoonlijk cadeau geven waar niet over is nagedacht, valt vaak niet in goede aarde. Hulpvaardigheid Naar de supermarkt gaan omdat jij een hekel hebt aan boodschappen doen, de sokken sorteren, stofzuigen, een nieuw fietsenslot voor je kopen. Het zijn allemaal uitingen van liefde van iemand die deze liefdestaal spreekt. Degene die deze taal spreekt, wil de last op de schouders van de ander lichter maken. Hoe praktisch ook. Is iemand liever lui dan moe, komt iemand zijn beloftes niet na of worden er dingen op je afgeschoven? Dan ben je not amused. Tijd en aandacht

Quality time at its finest, dat is wat deze taal inhoudt. Ongedeelde aandacht. Echt met zijn tweetjes en alle aandacht voor jou. Netflixen zonder telefoons in de hand, uiteten gaan zonder derden erbij, deze liefdestaal doet afleidingsmanoeuvres in de ban. Show ‘em, don’t tell em, dat idee. Leuke dingen doen of diepe gesprekken voeren. Het geeft je het gevoel dat je bijzonder bent voor de ander en dat er van je wordt gehouden. Krijg je het gevoel dat iemand niet naar je luistert of geen aandacht heeft, dan ervaar je dat als kwetsend.

Welke van de vijf liefdestalen spreek jij? Doe de test

Heel handig (en leuk): op de website van Gary Chapman kun je een test doen en ontdekken welke liefdestaal jij spreekt. De uitslag van de test geeft aan hoe hoog je scoort op elk van de vijf liefdestalen. Meestal heb je een primaire liefdestaal en een duidelijke runner op.

Je primaire liefdestaal geeft niet alleen veel inzicht in je eigen gedrag, maar ook in dat van de ander. Vaak spreken we namelijk dezelfde taal as we graag horen. Dus als jij je liefde graag uit door het geven van cadeaus, ontvang je ook graag cadeaus als teken van liefde. Maar spreekt jouw partner de taal van hulpvaardigheid? Dan kan het zijn dat ‘ie jouw uitingen van liefde niet hoort. Dan spreek je Chinees en kan er miscommunicatie ontstaan.

En liefdestaal spreek je trouwens niet alleen in een relatie. Ook bij vrienden, familieleden of collega’s is het jouw manier van liefde en waardering ervaren.

Lonneke versus Kees

Ook Lonneke en Kees kwamen erachter dat ze ieder een verschillende liefdestaal spreken. Hij overspoelde haar met dure cadeaus en chique etentjes, maar zij kreeg het daar juist benauwd van. ‘Toen ik dat bij hem aankaartte, was hij helemaal van zijn stuk. Vervolgens deed hij enorm zijn best om me meer ruimte te geven. Heel aandoenlijk. Hij vroeg bij alles of ik het wel wilde, of het mij wel uitkwam. Ik had goede hoop dat er iets zou veranderen, maar na een paar weken liep hij weer als vanouds over me heen. Enfin, ik begon weer zo’n gesprek over rekening houden met mijn behoeftes, hij deed weer zo’n belofte om me ruimte te geven en we beleefden weer een paar hoopvolle weken. Totdat hij weer ongevraagd met een stedentripje op de proppen kwam,’ aldus Lonneke.

Kees begreep er helemaal niets van: ‘Ik begrijp het niet. Alles doe ik voor Lonneke, ik neem haar mee naar de opera, op stedentrips, ze mag alle kleren kopen die ze wil… Bij de inrichting van ons nieuwe huis heb ik haar volledig de vrije hand gegeven. Ze vroeg me wel wat ik wilde, maar dat kan me echt niets schelen, als zij maar gelukkig is.’

