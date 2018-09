Vinden we leuk: Donny en Amijé gaan samenwonen

Yay, leuk nieuws op deze maandag! Donny en Amijé gaan samenwonen. Dat laten de twee vandaag weten via Instagram. En heel leuk: er zijn ook beelden van het nieuwe huis!

Stiekem waren Donny en Amijé toch wel het favoriete koppel van Temptation Island VIPS. Niet alleen omdat Donny gewoon überknap is, maar ook omdat de twee elkaar oprecht geen pijn wilden doen. Al liep dat laatste wel even anders. Donny liet zich inpalmen door de vurige Danique en na de opnames is het koppel kort uit elkaar geweest.

Na een pauze van twee maanden kwamen ze weer samen en sindsdien schreeuwen ze hun liefde van de daken. Van twee tropische resorts in Mexico gaan ze nu samenwonen in één gezellig stulpje in Nederland. Amijé deelt het heugelijke nieuws met een foto waarop ze op de keukenvloer ligt. Bijschrift: ‘Ons huisje is bijna klaar. Bedankt @koreman._ voor de vloer.’ Ook Donny plaatst een foto van het nieuwe liefdespaleis.