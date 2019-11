De collega van F. klaagt tegen haar over zijn seksleven: 10x jullie mening

Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Is het vreemd om intieme gesprekken te hebben met collega?

F. is maatjes geworden met haar mannelijke collega, die op dezelfde afdeling werkt. Sindsdien praat hij niet alleen over de ‘gewone’ gespreksonderwerpen, maar ook uitgebreid over de problemen in zijn huwelijk en andere privézaken. Laatst maakte hij zelfs een opmerking over zijn seksleven.

Omdat het om een korte opmerking ging heeft F. – zelf single – het laten varen. Toch zit het haar nog niet helemaal lekker. Ze vraagt zich af of dit een probleem is en of het anders zou liggen als zij een mannelijke collega was geweest.

De andere VIVA-forummers geven hun mening:

Rooss4.0: ‘Als je allebei geen moeite hebt met het delen van dit soort privézaken dan zie ik het probleem niet.’

‘Als je allebei geen moeite hebt met het delen van dit soort privézaken dan zie ik het probleem niet.’ Handigmetgeld: ‘Nee, dit bespreek je met een goede vriend of vriendin. Niet met collega’s.’

‘Nee, dit bespreek je met een goede vriend of vriendin. Niet met collega’s.’ MevrKakel: ‘Ik zou het ongepast vinden als een collega (m/v) dit met mij zou bespreken. Werk is een zakelijke omgeving.’

‘Ik zou het ongepast vinden als een collega (m/v) dit met mij zou bespreken. Werk is een zakelijke omgeving.’ Irish_Wasser_Woman : ‘Waarom zou je niet heel goed bevriend kunnen zijn met een collega? Ik heb collega’s waar ik na twee keer samenwerken zó’n goede band ontwikkelde, dat zij meer weten dan mijn zogenaamde beste vrienden… En ja, zowel mannen als vrouwen.’

: ‘Waarom zou je niet heel goed bevriend kunnen zijn met een collega? Ik heb collega’s waar ik na twee keer samenwerken zó’n goede band ontwikkelde, dat zij meer weten dan mijn zogenaamde beste vrienden… En ja, zowel mannen als vrouwen.’ Lethe: ‘Ik ben bevriend met vrouwelijke collega’s. Mannen hou ik op afstand.’

‘Ik ben bevriend met vrouwelijke collega’s. Mannen hou ik op afstand.’ Handigmetgeld: ‘Ik ben niet bevriend met collega’s. Collega’s zijn als buren: goed contact is fijn, vriendschap is gevaarlijk, want als er iets fout gaat zit je ermee opgescheept. Beter hou je werk en privé gescheiden.’

‘Ik ben niet bevriend met collega’s. Collega’s zijn als buren: goed contact is fijn, vriendschap is gevaarlijk, want als er iets fout gaat zit je ermee opgescheept. Beter hou je werk en privé gescheiden.’ Dropdrop: ‘Ik vertrouw dat soort praatjes niet. ‘Oh mijn vrouw begrijpt me niet, ze is zo frigide en jij bent zo’n warm mens en begrijpt me tenminste écht.’

‘Ik vertrouw dat soort praatjes niet. ‘Oh mijn vrouw begrijpt me niet, ze is zo frigide en jij bent zo’n warm mens en begrijpt me tenminste écht.’ Lavendel2: ‘Je kunt zelf je grenzen bewaken. Zorg dat jullie werkrelatie niet de dupe wordt. Waarschijnlijk wil hij zijn ei kwijt. We zijn maar mensen, maar ik zou geen affaire beginnen. Hij moet zelf zijn huwelijk weer fiksen.’

‘Je kunt zelf je grenzen bewaken. Zorg dat jullie werkrelatie niet de dupe wordt. Waarschijnlijk wil hij zijn ei kwijt. We zijn maar mensen, maar ik zou geen affaire beginnen. Hij moet zelf zijn huwelijk weer fiksen.’ ZoeyMaar: ‘Ik heb ook collega’s met wie ik bevriend ben en we bespreken na werktijd ook weleens heel persoonlijke zaken zoals depressies of problemen met ouders (maar ook positieve dingen hoor).’

‘Ik heb ook collega’s met wie ik bevriend ben en we bespreken na werktijd ook weleens heel persoonlijke zaken zoals depressies of problemen met ouders (maar ook positieve dingen hoor).’ Attraverso: ‘Ik vind het niet gepast van hem naar zijn vrouw toe.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock