C. haar date heeft het constant over andere vrouwen: 10x jullie mening

Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Date praat veel over andere vrouwen

C. is aan het daten met een man. De afspraakjes zijn erg gezellig maar er is iets wat ze niet zo leuk vindt. Haar date heeft het veel over andere vrouwen. Tijdens zijn werk als makelaar komt hij blijkbaar veel ‘vrijgezelle dames’ tegen. Hij heeft het vaak over die vrouwen, en dat hij met hen appt en belt. Soms gaat hij zelfs met ze uiteten of laat hij ze op bezoek komen.

C. vind het ongemakkelijk dat hij blijkbaar zo snel en makkelijk contact legt met vrouwen. Haar gevoel zegt dat het niet klopt. Ze vraagt de andere VIVA-forummers om advies.

Frambei: ‘Klinkt alsof hij zelf onzeker is en met dit gedrag vooral wil laten zien dat ie toch echt wel gewild is.’

‘Klinkt alsof hij zelf onzeker is en met dit gedrag vooral wil laten zien dat ie toch echt wel gewild is.’ Pearle: ‘Zelf zou ik daar geen zin in hebben, iemand die je net kent en die steeds over andere vrouwen praat.’

‘Zelf zou ik daar geen zin in hebben, iemand die je net kent en die steeds over andere vrouwen praat.’ Windring: ‘Maar misschien wil hij met jou ook alleen vriendschap?’

‘Maar misschien wil hij met jou ook alleen vriendschap?’ MarindaH: ‘Heeft ie het ook over vrienden of echt alleen over vrouwen? In geval van het laatste klinkt het als een rare kwiebus.’

‘Heeft ie het ook over vrienden of echt alleen over vrouwen? In geval van het laatste klinkt het als een rare kwiebus.’ Hatchi: ‘Wens deze man succes met al die vrouwen en ga op zoek naar een man die minder vol is van zichzelf.’

‘Wens deze man succes met al die vrouwen en ga op zoek naar een man die minder vol is van zichzelf.’ Chocolol: ‘Als jij je er niet goed bij voelt, zou ik er niet mee doorgaan.’

‘Als jij je er niet goed bij voelt, zou ik er niet mee doorgaan.’ DS1971: ‘Dat hij veel met andere vrouwen omgaat zou geen probleem moeten zijn. Doe ik ook. Ik zit ook in het vastgoed, waardoor je veel mensen ontmoet en dus ook veel vrouwen.’

‘Dat hij veel met andere vrouwen omgaat zou geen probleem moeten zijn. Doe ik ook. Ik zit ook in het vastgoed, waardoor je veel mensen ontmoet en dus ook veel vrouwen.’ Vivamuis: ‘Te veel en te lang over jezelf vertellen is al raar, maar dan ook nog in relatie tot andere vrouwen… da’s helemaal kierewiet.’

‘Te veel en te lang over jezelf vertellen is al raar, maar dan ook nog in relatie tot andere vrouwen… da’s helemaal kierewiet.’ Gisselle: ‘En je kan niet tegen hem zeggen dat je het vervelend vindt? Ik heb het direct gezegd dat ik dat niet zo interessant vond, daarna nooit meer gehoord.’

‘En je kan niet tegen hem zeggen dat je het vervelend vindt? Ik heb het direct gezegd dat ik dat niet zo interessant vond, daarna nooit meer gehoord.’ Nitflex: ‘Dat ie veel contact heeft met vrouwen en daar veel mee afspreekt vind ik prima, maar dat zo nadrukkelijk benoemen vind ik wat overdreven.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock