Wanneer verandert een gezellige collega in een werkflirt?

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Onbewust flirten op werk en wanneer gaat dat te ver?

Bibi* heeft nu sinds een half jaar een nieuwe baan en het bevalt haar heel goed. Ze heeft met iedereen een goede klik, inclusief haar leidinggevende. Maar nu ze steeds vaker de vraag krijgt of er niet iets meer speelt tussen haar en de leidinggevende begint ze aan zichzelf te twijfelen.

Bibi zit al vijftien jaar lang in een relatie en heeft daarnaast nooit ‘flirts’ gehad. Ze gebruikt het VIVA-Forum om van zich af te schrijven en wat vragen te stellen. ‘Hoe pak ik deze situatie aan? Wanneer slaat vriendelijkheid over in flirten? En wanneer ga ik te ver?’

Jufjoke : ‘Ik denk dat je te ver gaat op het moment dat je liever niet zou hebben dat je partner hoort wat je zegt en doet. En daarbij is het soms ook de toon die de muziek maakt. Dus soms kan hóe je iets zegt, en de blik en lichaamstaal erbij, toch flirterig zijn.

Meestal lijkt mij: als je je af moeten vragen of dit flirten was, is het antwoord meestal ja.’

Vanessa : 'Soms zien anderen iets eerder dan dat je/jullie het zelf door hebben. Maar in dit geval geef je zelf aan daar niet op uit te zijn. Hopelijk blijft het bij die ene opmerking van je collega's. Vind het van hen ook wat ongepast. Ze weten neem ik aan dat je een relatie hebt?'

Zowizo : 'Ik vind het zo jammer wanneer je als vrouw gewoon spontaan en vrolijk bent, en een normaal praatje kunt het hebben met een andere man, dit vaak opgepakt wordt als flirterig gedrag… we leven toch niet in de jaren '50? Ik zou je gedrag niet aanpassen hoor wanneer je er geen bijbedoelingen mee hebt.'

