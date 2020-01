De vriendin van E. vriendin wil geen seks meer: 10x jullie advies

Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: mijn vriendin wil geen seks meer.

E. en zijn vriendin – allebei halverwege de 20 – zijn 5 jaar samen. Van het begin af aan moet E. het initiatief nemen in hun seksleven. Ondanks gesprekken over dit onderwerp, is er nooit verandering in gekomen. Nu worden de intieme momenten steeds minder en E. weet niet meer wat hij moet doen.

Hij heeft van alles geprobeerd maar zijn vriendin is niet warm te krijgen voor seks. De relatie beëindigen lijkt hem heel zwaar, maar hij heeft voor zijn gevoel bijna geen andere keuze meer. De VIVA-forummers schieten te hulp.

Het-groepje: ‘Misschien is er een goede reden voor haar gebrek aan lust maar dat zo laten vind ik wel erg makkelijk.’

‘Misschien is er een goede reden voor haar gebrek aan lust maar dat zo laten vind ik wel erg makkelijk.’ JuriaanB: ‘Jullie zijn hartstikke jong aan een vaste relatie begonnen en het is tijd om daar nu een punt achter te zetten. Jullie hebben nog tijd zat om te settelen en er is geen reden nu door te blijven gaan met een relatie waarin het vuur gedoofd is bij de ene.’

‘Jullie zijn hartstikke jong aan een vaste relatie begonnen en het is tijd om daar nu een punt achter te zetten. Jullie hebben nog tijd zat om te settelen en er is geen reden nu door te blijven gaan met een relatie waarin het vuur gedoofd is bij de ene.’ Sterrenwacht007: ‘Nu er nog geen kinderen zijn en geen koophuis, is het nog relatief eenvoudig om je relatie te beëindigen. Ik snap dat je haar niet wil kwetsen, maar stel jezelf de vraag of je het ziet zitten om doodongelukkig te worden in deze relatie?’

‘Nu er nog geen kinderen zijn en geen koophuis, is het nog relatief eenvoudig om je relatie te beëindigen. Ik snap dat je haar niet wil kwetsen, maar stel jezelf de vraag of je het ziet zitten om doodongelukkig te worden in deze relatie?’ Julius: ‘Ik zou er toch nog eens met je vriendin over praten. Al ben ik bang dat dit niet gaat helpen. Misschien een week, misschien een maand, maar daarna zal ze altijd weer in hetzelfde patroon vervallen.’

‘Ik zou er toch nog eens met je vriendin over praten. Al ben ik bang dat dit niet gaat helpen. Misschien een week, misschien een maand, maar daarna zal ze altijd weer in hetzelfde patroon vervallen.’ ExodusRedux: ‘Is het niet gewoon dat zij niet helemaal into you is? Ik ken vrouwen die nauwelijks seks hadden met de ene man en met de volgende juist heel vaak. Kennelijk voelt ze zich niet genoeg tot je aangetrokken.’

‘Is het niet gewoon dat zij niet helemaal into you is? Ik ken vrouwen die nauwelijks seks hadden met de ene man en met de volgende juist heel vaak. Kennelijk voelt ze zich niet genoeg tot je aangetrokken.’ Eidde: ‘Is een open relatie bespreekbaar?’

‘Is een open relatie bespreekbaar?’ Frambei: ‘Dit gaat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet beter worden. Helaas. Ik heb in dezelfde soort situatie gezeten en heb me in alle bochten gewrongen om het beter te maken en dat is nooit gelukt.’

‘Dit gaat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet beter worden. Helaas. Ik heb in dezelfde soort situatie gezeten en heb me in alle bochten gewrongen om het beter te maken en dat is nooit gelukt.’ Jaw: ‘Als dit niet een gewenste toekomst voor jou is, dan even goede vrienden, maar wel de relatie beëindigen. Beiden worden er beter van.’

‘Als dit niet een gewenste toekomst voor jou is, dan even goede vrienden, maar wel de relatie beëindigen. Beiden worden er beter van.’ Enjoyyourlife: ‘Afscheid nemen lijkt mij in deze het meest verstandig, hoe lastig ook. Je bent een jonge kerel en na zo’n korte periode van een relatie nog maar zo weinig seks belooft niet veel goeds voor de toekomst.’

‘Afscheid nemen lijkt mij in deze het meest verstandig, hoe lastig ook. Je bent een jonge kerel en na zo’n korte periode van een relatie nog maar zo weinig seks belooft niet veel goeds voor de toekomst.’ Pindakaasjes: ‘Als de intimiteit om wat voor medische reden dan ook niet meer lukt, dan denk ik dat ik dat beter zou kunnen accepteren dan wanneer mijn partner simpelweg geen trek in me heeft, de moeite niet neemt, altijd te moe is en de rest… Dus ja, ik kan het volledig begrijpen als je de relatie verbreekt.’

Beeld: iStock