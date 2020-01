In de telefoon kijken van je partner? 10x jullie meningen

Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: in de telefoon van je partner kijken



A. haar ex-partner keek in haar telefoon en verdraaide haar woorden zo, dat het leek of ze vreemd ging. Gelukkig doet haar huidige partner dat niet en ook A. zal er nooit aan denken de telefoon van haar partner te doorzoeken. Toch is ze nieuwsgierig of er mensen zijn die dat wel doen en wat de reden daarachter is. 10x jullie meningen

Suzan_1991: ‘Als ik echt het gevoel heb dat mijn partner vreemdgaat, zou ik in zijn telefoon kijken. Mocht ik dat ooit onterecht doen, dan zou ik er wel eerlijk over zijn tegen hem.’

‘Als ik echt het gevoel heb dat mijn partner vreemdgaat, zou ik in zijn telefoon kijken. Mocht ik dat ooit onterecht doen, dan zou ik er wel eerlijk over zijn tegen hem.’ Herfstblaadje19: ‘Het is werkelijk waar nog nooit in me opgekomen om dat te doen.’

‘Het is werkelijk waar nog nooit in me opgekomen om dat te doen.’ Andersom: ‘Ik kijk niet stiekem, maar ook niet met toestemming.’

‘Ik kijk niet stiekem, maar ook niet met toestemming.’ Sjulia: ‘Vroeger zeker gedaan, in mijn vorige relatie. Voelt kut om te doen ook. In deze relatie nooit willen doen en dat zal ik ook nooit kunnen doen.’

‘Vroeger zeker gedaan, in mijn vorige relatie. Voelt kut om te doen ook. In deze relatie nooit willen doen en dat zal ik ook nooit kunnen doen.’ Ditte_: ‘ Ja, niet omdat ik hem niet vetrouw maar was nieuwsgierig naar de onzin die hij naar zijn vrienden stuurt haha. Nu al jaren niet meer gedaan want die gesprekken in groepsapps gaan nergens over en ik vind het niet netjes tegenover hem en zijn vrienden.’

Ja, niet omdat ik hem niet vetrouw maar was nieuwsgierig naar de onzin die hij naar zijn vrienden stuurt haha. Nu al jaren niet meer gedaan want die gesprekken in groepsapps gaan nergens over en ik vind het niet netjes tegenover hem en zijn vrienden.’ PLUKKIE78: ‘Ik begrijp eigenlijk nooit zo goed, dat een telefoon privé is. Maakt niet uit toch? Is toch gewoon praktisch als je elkaars telefoon kan gebruiken?’

‘Ik begrijp eigenlijk nooit zo goed, dat een telefoon privé is. Maakt niet uit toch? Is toch gewoon praktisch als je elkaars telefoon kan gebruiken?’ Himalaya: ‘Ex was een leugenaar eerste klas, en toen wel zijn mail ‘gekraakt’ en de bevestiging gevonden dat ik hem de deur uit moest zetten. Zijn telefoon nam hij nog mee de badkamer in en naar het toilet, dus ook geen gelegenheid om maar aan 1 toets te kunnen komen als ik dat zou willen.’

‘Ex was een leugenaar eerste klas, en toen wel zijn mail ‘gekraakt’ en de bevestiging gevonden dat ik hem de deur uit moest zetten. Zijn telefoon nam hij nog mee de badkamer in en naar het toilet, dus ook geen gelegenheid om maar aan 1 toets te kunnen komen als ik dat zou willen.’ Gizzmo-returns: ‘Onze beide telefoons zijn voor elkaar toegankelijk. Nooit de behoefte om in die van hem te kijken. Misschien omdat ik weet dat dat wel gewoon kan?’

‘Onze beide telefoons zijn voor elkaar toegankelijk. Nooit de behoefte om in die van hem te kijken. Misschien omdat ik weet dat dat wel gewoon kan?’ Protocol: ‘Ik was 23 jaar samen met mijn partner. Was mijn batterij eens leeg, dan pakte ik die van hem, of als ik wist dat hij een leuke foto van de kinderen erop had staan, liet ik die even zien ofzo. En ineens merkte ik dat hij dat niet meer wilde. Toen heb ik dus na 23 jaar voor het eerst in zijn telefoon gekeken, midden in de nacht, en ja hoor. hij appte met “de liefde van zijn leven”. Ik heb ook altijd geroepen dat ik nooit de behoefte voelde, mijn partner blindelings vertrouwde, maar zeg nooit nooit…’

‘Ik was 23 jaar samen met mijn partner. Was mijn batterij eens leeg, dan pakte ik die van hem, of als ik wist dat hij een leuke foto van de kinderen erop had staan, liet ik die even zien ofzo. En ineens merkte ik dat hij dat niet meer wilde. Toen heb ik dus na 23 jaar voor het eerst in zijn telefoon gekeken, midden in de nacht, en ja hoor. hij appte met “de liefde van zijn leven”. Ik heb ook altijd geroepen dat ik nooit de behoefte voelde, mijn partner blindelings vertrouwde, maar zeg nooit nooit…’ Vindingrijk: ‘Naar mijn idee is er al iets scheef in de relatie als je constant de neiging hebt andermans telefoon te checken.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock