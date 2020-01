P. wordt gek van haar schoonfamilie: 10x jullie advies

Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: lastige schoonfamilie.

P. heeft een heel fijne relatie met haar vriend. Er is maar één probleem: zijn familieleden. Ze komen (te) vaak langs en blijven dan vaak spontaan een paar dagen slapen. En dat terwijl het stel in een klein appartement met maar één slaapkamer woont. P. voelt zich inmiddels gast in haar eigen huis.

De schoonfamilie komt oorspronkelijk uit Afghanistan en haar schoonmoeder praat dan ook vaak Perzisch met haar zoon, terwijl ze prima Nederlands kan spreken. Dat staat P. tegen, want ze verstaat het zelf niet. Als P. haar vriend aanspreekt over het gedrag van zijn familie, geeft hij als antwoord dat het nou eenmaal zo werkt.

P. zou binnenkort graag starten met het stichten van een gezin, maar ze is bang dat haar schoonfamilie dan helemaal weken blijft plakken. De andere VIVA-forummers geven haar advies.

Jo12345: ‘Bij deze mensen is dit gewoon normaal. En daarbij is het heel erg verschrikkelijk onbeleefd om mensen weg te sturen. Gastvrijheid is het allerbelangrijkste wat er is namelijk. Als ik jou was, zou ik me gewoon aanpassen.’

Machutookunbietjemeerzijn: 'Ik denk dat de enige oplossing is dat jullie groter gaan wonen, als je vriend geen nee kan zeggen.'

Madeliefjees: 'Onder elkaar een andere taal spreken die anderen niet kunnen verstaan, is erg onfatsoenlijk. Dus in het vervolg, elke keer: kunnen jullie a.u.b Nederlands praten als ik erbij ben? En dit 100x herhalen zodra ze weer Perzisch gaan praten.'

Julius: 'Je gaat dit al-tijd verliezen. Ik zou nog eens twee keer nadenken voordat je kinderen krijgt met deze man.'

Viva-amber: 'Jij en je vriend moeten het samen eens worden over logees. Die familie is niet het probleem. Wel het feit dat jullie geen eenheid zijn m.b.t. het maken van gezamenlijke beslissingen.'

Drominique: 'Ik zou dit eerst oplossen met je vriend voor jullie aan kinderen beginnen. Hij stelt zijn familie boven jou en pik je dat niet dan is er ruzie. Lijkt me geen basis…'

ExodusRedux: ‘Dit probleem ga je voor de rest van je leven houden. Het zijn zijn ouders, je wint dit nooit. Je zult dit moeten accepteren of je gaat bij hem weg. Wanneer je een kind met hem krijgt gaat dit alleen maar meer worden. Zij zullen het gevoel hebben om hun cultuur voort te dragen aan het kind. Denk hier goed over na.’

Anoniem11012020230514: 'De enige die daar verandering in kan brengen is jouw vriend. Dus blijf hem vertellen wat jij belangrijk vindt en laat hem ook aan het woord en probeer daarin een compromis te vinden.'

Sunny-in-Perth: 'Toen ik zwanger was heb ik zelf met een schoonmoeder besproken dat ze pas twee weken na de geboorte welkom was en dan één week kon blijven. Mijn schoonfamilie vindt mij erg direct maar dat gooi ik dan ook maar op cultuurverschil. Misschien dus handig om dit zelf met je schoonfamilie te bespreken en niet je vriend als tussenpersoon te gebruiken.'

Lenova: 'Misschien een probleem per keer aanpakken en geen haast erop zetten. Ik zou als eerste het logeren aanpakken, dat lijkt mij het vervelendst. Als ze dit enigszins goed aannam, wellicht na enkele dagen of een week proberen een leuke afspraak met haar te zetten? Samen wat eten ergens of een manicure inplannen of iets, dan heeft zij extra het gevoel dat jij er met goede bedoelingen bij komt en het niet als aanval bedoelde.'

