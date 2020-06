Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: kreunende mannen

Emma* omschrijft haar man als een ‘stille genieter’. Zij heeft het idee dat dit een algemeen mannending is en vraagt daarom aan de VIVA-forummers of hun mannen wel vocaal in bed zijn. Dit is 10x jullie antwoord.

Helena_z : ‘Ik denk dat het een algemeen dingetje is. Heb nog nooit een kreunende man gehad in bed, behalve op’t laatste eens een zachte zucht. Verder nog nooit klachten gehad, integendeel, dus ligt niet aan de “kwaliteit”.’

: ‘Ik denk dat het een algemeen dingetje is. Heb nog nooit een kreunende man gehad in bed, behalve op’t laatste eens een zachte zucht. Verder nog nooit klachten gehad, integendeel, dus ligt niet aan de “kwaliteit”.’ Aankleefsjaan : ‘Ik heb wel een kreunende man. Niet zo uitbundig als ikzelf, maar zeker geen stille genieter. Ik vind het wel sexy!’

: ‘Ik heb wel een kreunende man. Niet zo uitbundig als ikzelf, maar zeker geen stille genieter. Ik vind het wel sexy!’ Stellar : ‘Gelukkig wel, anders lig ik in m’n eentje herrie te maken. Fijne combi van dirty talk en kreunen, ik vind een stille man niet leuk.’

: ‘Gelukkig wel, anders lig ik in m’n eentje herrie te maken. Fijne combi van dirty talk en kreunen, ik vind een stille man niet leuk.’ RikM : ‘Ik heb wel eens het verzoek gehad om ook eens wat geluid te maken. Ben me er eerlijk gezegd helemaal niet bewust van dat ik geen geluid maak, ik ben druk met andere dingen.’

: ‘Ik heb wel eens het verzoek gehad om ook eens wat geluid te maken. Ben me er eerlijk gezegd helemaal niet bewust van dat ik geen geluid maak, ik ben druk met andere dingen.’ Judith1982: ‘De enige keren dat ik mijn man hoor kreunen en hijgen is wanneer hij op onze gezamenlijke rekening kijkt…komt dan ook nog vaak dirty talk achteraan’

‘Misschien twee keer ‘hmmm”

Rooss4.0 : ‘Mijn lief is iets stiller in bed dan ik, al merk ik wel aan hem dat hij steeds wat meer geluid gaat maken. Ik heb ook een soort brandweersirene in bed gehad ooit. Vreselijk! Mijn bedpartners kreunen over het algemeen wel trouwens. Ik ben verbaasd te lezen dat al jullie mannen zo stil zijn!’

: ‘Mijn lief is iets stiller in bed dan ik, al merk ik wel aan hem dat hij steeds wat meer geluid gaat maken. Ik heb ook een soort brandweersirene in bed gehad ooit. Vreselijk! Mijn bedpartners kreunen over het algemeen wel trouwens. Ik ben verbaasd te lezen dat al jullie mannen zo stil zijn!’ Nova1982 : ‘Sommige kreunen maar veel ook niet hoor. Wat wel veel mannen doen is beetje dirty talk, oh wat ben je lekker, vind je dit lekker schatje, en richting klaarkomen ook even kreunen en ik kom/ik ga klaarkomen zeggen.’

: ‘Sommige kreunen maar veel ook niet hoor. Wat wel veel mannen doen is beetje dirty talk, oh wat ben je lekker, vind je dit lekker schatje, en richting klaarkomen ook even kreunen en ik kom/ik ga klaarkomen zeggen.’ Cranberryjuice : ‘Alleen bij klaarkomen en tijdens het pijpen een beetje gezucht misschien twee keer mmm’

: ‘Alleen bij klaarkomen en tijdens het pijpen een beetje gezucht misschien twee keer mmm’ ItsJustMe : ‘Mijn man kreunt ook wat minder, maar maakt zeker wel wat geluid tijdens de seks als er geen luisteraars in huis zijn. Ik maak zelf graag geluid als ik geniet en vind het zelf ook opwindend om andere mensen te horen genieten.’

: ‘Mijn man kreunt ook wat minder, maar maakt zeker wel wat geluid tijdens de seks als er geen luisteraars in huis zijn. Ik maak zelf graag geluid als ik geniet en vind het zelf ook opwindend om andere mensen te horen genieten.’ Lachattenoir: ‘Hij maakt zeker wel geluid op het hoogtepunt. Het is geen sirene, verre van, maar hij is ook niet doodstil. Vroeger vond ik het heel gek als mannen geluid maakten tijdens de seks, nu vind ik het juist een afknapper als ze dat niet doen. Bij stille mannen heb ik echt het idee dat ik met een dooie lig te wippen.’

*De naam Emma is gefingeerd

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock