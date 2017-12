VIVA kijkt De Bachelor aflevering 3 – Waarin Robbert shirtless over het strand rent (en op een paard klimt)

Robbert haalde deze derde aflevering van De Bachelor alles uit de kast: er werd met borden gesmeten, gevist en paardgereden. En de vrouwen? Die werden er bloedje fanatiek van. Wendy van Poorten doet verslag.

Pas op: spoilers.

De makers van De Bachelor begrijpen inmiddels wat de kijker leuk vindt: net als in de eerste aflevering verschijnt Robbert binnen twee minuten zonder shirt in beeld. Blijkbaar heeft hij vroeger naar Baywatch gekeken, want David Hasselhoff/Mitch Bucannon is er niks bij:

Daarna is het over naar de orde van de dag: er moet gedatet worden, en de vrouwen mogen zelf uitvechten wie van hen met De Bachelor mee mag. Robbert hoopt zo een dag door te gaan brengen met het “meisje met de hoogste gunfactor”.

Om onverklaarbare redenen wordt het Mieke. Juist ja, de vrouw die je als kijker de eerste twee afleveringen het absoluut tegenovergestelde van de gunfactor vond hebben. Ze gaan samen paardrijden op het strand. Robbert blijkt beduidend meer talent te hebben voor shirtless hardlopen.

Ze hebben het gezellig samen, drinken een glaasje champagne, en als Mieke terugkomt bij de rest van de vrouwen, is ze dan ook een soort giechelende kleuter. Ze had zich voorgenomen om “niet te blij” over te komen, maar, nou ja, faalt daarin op magistrale wijze.

Ook verklapt ze aan de rest dat Robbert het érg belangrijk vindt dat de vrouwen één op één contact met hem zoeken als hij in de buurt is. Niet dat truttige afwachten dus, maar gáán. Mieke is waarschijnlijk even vergeten dat ze aan een wedstrijd meedoet, en al haar strategische voordelen zo in één klap tenietdoet. Maar goed. Ze is dan ook heel ergens anders met d’r hoofd.

Vervolgens is er een Grieks feest. Ze zitten nu eenmaal op een Grieks eiland – je kunt moeilijk aan komen zetten met een burritoparty als je daar een programma opneemt. Wat daarna volgt is het moment waarop je je realiseert dat de drie zoenen die we in Nederland aan elkaar geven, er echt twee teveel zijn. In ieder geval voor een programma waarin twaalf vrouwen elke keer weer één man begroeten.

Er gebeurt die avond een hoop en ook weer niets. Leonique noemt het “baarmoeders op hol”, Daniëlle noemt het “bijengedrag”: iedereen wil in elk geval even alleen met Robbert zijn. Iris ook, alleen wordt daar een Grieks vlaggetje voor gestoken door Naddja. (Die voor iemand die Grieks spreekt, vrij weinig Grieks spreekt.)

Diezelfde nacht nog heeft De Bachelor iets leuks bedacht – vindt hij tenminste zelf. Hij gaat een aantal dames midden in de nacht “verrassen”. Hij meldt daarbij fijntjes dat het hem leuk lijkt “om te zien hoe ze erbij liggen”. Jézus Robbert. Het zijn vrouwen. Geen slavinkjes.

In het holst van de nacht klopt hij op allerlei deuren om zijn snode plan ten uitvoer te brengen.

Niet overal wordt hij even enthousiast ontvangen. En terecht, want neem van mij aan Robbert: als je een vrouw midden in de nacht wil verrassen, dan moet je op z’n minst aan komen zetten met een mand kittens of puppy’s – en niet met “we gaan vissen”. Want dat is wat ze gaan doen. (Je dacht dat het niet knulliger kon dan #steengrillen? You were wrong.)

Verder is het erg grappig dat dat Stefanie in een soort papegaaiengewaad en op sleehakken gaat vissen, en dat Leonique eigenhandig het woord “poffertjesporum” toevoegt aan het Nederlands lexicon. Het vissen zelf is verder precies wat vissen is: sáái.

Dus hop, door naar de cocktailparty. Daar heeft Robbert z’n kekste pak voor aangetrokken.

Tijdens de cocktailparty kom je erachter dat de regisseur van het programma vermoedelijk een wetenschappelijk psychologisch experiment aan het uitvoeren is, want je hersenpan raakt helemaal in de war. Is Mieke eigenlijk gewoon heel sympathiek? Is die leuke Lisa je nieuwe lievelings? Is Astrid vanaf nu the person you love to hate? Is Iris niet zo onschuldig als ze lijkt, maar een heuse backstabber?

Voordat je er goed over na hebt kunnen denken, neemt Stefanie Robbert apart, en is ze apetrots op zichzelf dat ze dat heeft gedaan. Vervolgens komt Daniëlle op haar hoogste hakken inparkeren. Waarna ze Stefanie uiterst subtiel vraagt: “Ga je nog foetsie?”

En foetsie she goes.

Vervolgens haakt Laura nog even aan. Blijkbaar heeft ze die middag een powerpointpresentatie voorbereid om Robbert ervan te overtuigen dat hij haar een roos moet geven. Alleen is er op dat moment even geen beamer voor de slides aanwezig, waardoor het een nogal tenenkrommende monoloog wordt.

Je raadt het al: Laura vliegt eruit bij de rozenceremonie. Ook Astrid wordt naar huis gestuurd – die had te weinig gespreksstof tijdens het vissen. De absolute ster van de rozenceremonie is Stefanie, die – nadat ze een roos in haar handen gedrukt heeft gekregen – Robbert vol op zijn mond zoent. Op. Zijn. Mond. Páts. Robbert was er alleen nog niet helemaal klaar voor.

Zullen we het dan toch maar gewoon bij die drie zoenen houden volgende week, Robbert?

Nog even teruglezen wat er vorige week gebeurde? Dat doe je hier.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.