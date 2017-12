VIVA kijkt De Bachelor aflevering 4 – Waarin Robbert zonder enige gêne vrouwen tegen elkaar uitspeelt

Ja hoor, het was weer zo ver: de vierde aflevering van De Bachelor stond op het programma. En Robbert was meedogenloos: hij vergeleek dames met elkaar alsof het hotelkamers waren. Wendy van Poorten doet verslag.

Pas op: spoilers.

Bij De Bachelor doen ze niet aan verrassingen: aan het begin van de uitzending wordt meteen duidelijk dat er deze aflevering maar liefst vier dames naar huis mogen. Om erachter te komen wie dat zijn, word je natuurlijk geacht tot het einde te blijven kijken. Om je te laten vergeten dat je erin geluisd wordt door de programmamakers, verschijnt Robbert in z’n badjas in beeld.

Met een kopje koffie op de steiger, want zo rolt Robbert.

Daarna gaat hij meteen door naar z’n date met Astrid – waarvan je al sinds aflevering 2 weet dat ’ie eraan zit te komen. Het is alleen jammer dat je een week geleden in aflevering 3 nou net de sympathie voor haar een beetje bent verloren.

Anyway, ze gaan eerst samen op een paddle board de zee op, en daarna staat er een wijnproeverij op het menu. Als ze aan een tafeltje zitten, haalt Astrid de aloude ‘ik laat per ongeluk expres mijn voet zijn been aanraken’-truc uit de kast. Je vraagt je af of de cameraman daar ook om moest gniffelen.

Eerlijk is eerlijk: we moeten Astrid dankbaar zijn, want ze creëert eigenhandig dit moment.

De volgende dag begint Het Grote Vergelijkingsspel van Robbert. Hij heeft drie vrouwen uitgekozen die allemaal met hem op date mogen: Lisa, Leonique en Melanie. Wat ze alleen niet weten, is dat ze alle drie op exact dezelfde date gaan, zodat De Bachelor hun reacties eens lekker kan vergelijken.

Lisa is vooral blij dat ze eindelijk de kans krijgt om eens zonder de rest erbij met Robbert te kunnen praten. Melanie is gewoon blij. En Leonique? Leonique is voornemens om deze date ook eens haar seriéúze kant te laten zien.

Daarom zegt ze zodra ze bij Robbert in de auto stapt en hij zijn riem om doet: “Steek ’m er lekker in schat.”

Voor de autoscène die daarop volgt valt het programma voor het gemak terug op een ouderwets man-vrouwcliché: want hahahahaha is het niet grappig om de vrouwen kaart te laten lezen?!? Nou, ehh… Nee eigenlijk. Minpunt voor Robbert.

Dus direct door met de volgende test: vrouwen en jaloezie. Ook dat is niet bijster vrouwvriendelijk qua concept, maar Leonique en Melanie bewijzen in elk geval dat ze er ver boven staan. Alleen Lisa heeft wat moeite om de serveerster te zien voor wat ze is: ingehuurd.

Eenmaal terug in het hotel ontdekken Leonique, Melanie en Lisa dat ze die dag precies hetzelfde avontuur hebben beleefd. Het blijft alleen een mysterie waarom Lisa – die als eerste vertrok – als laatste weer terugkeert.

Ennnn door naar de cocktailparty. Want een aflevering van De Bachelor is geen aflevering van De Bachelor zonder cocktailparty. En ook deze keer heeft Robbert weer een kek pakkie uit de kast getrokken. (Mocht je je afvragen hoeveel jasjes die jongen is godsnaam heeft meegenomen naar Griekenland, het antwoord vind je hier.)

Wat daarna volgt is een fraai stukje tv dat duidelijk maakt waarom De Bachelor genomineerd zou moeten worden voor de Nipkowschijf (of Robbert voor een Oscar).

Robbert krijgt namelijk cadeautjes van alle vrouwen. We zien hem ze niet allemaal openmaken, maar wel die van Mieke. Want Mieke wil er graag even een ~*momentje*~ van maken. Wat zij hem gaat geven is namelijk – volgens Mieke – Echt Heel Bijzonder.

Ze geeft hem een mok. EEN MÓK, ZEG IK JE.

En dat is nog niet alles: op die mok staat het woord ‘MAMA’. Ze geeft er uitleg bij, maar die doet er niet toe, want het enige waar je naar kunt kijken is hoe Robbert zijn gezicht in de plooi probeert te houden. Het is misschien wel het beste fragment uit het hele seizoen tot nu toe.

Astrid pakt daarna nog even de spotlight – ze streeft er blijkbaar naar Robbert nog verder om haar vinger te winden, en de kijker van haar onoprechtheid te overtuigen. Ze is overigens deze aflevering wel de enige die Robbert een kus op zijn mond geeft. (Ja ja mensen, dat zijn de dingen waar het om draait bij De Bachelor.)

En dan is het tijd voor de rozenceremonie. Jij weet inmiddels als kijker al bijna een uur lang dat er die dag maar zes rozen te verdelen vallen, maar voor de vrouwen komt het als een verrassing. Een nogal onaangename verrassing. Komt ’ie hoor:

Melanie mag blijven, Iris mag blijven, Naddja mag blijven (hé, Naddja, jij ook in deze uitzending!), en Astrid en Stefanie ook – wat bewijst dat Robbert op zijn mond kussen een goede strategie is, als dat alles is wat je er op dat moment uit kunt halen.

Tot slot krijgt ook die leuke Lisa een roos, waarmee ze laat zien dat gewoon lekker jezelluf zijn, helemaal zo’n gek idee nog niet is.

Mieke (a.k.a. Mokkie), Lilian, Daniëlle en Leonique gaan naar huis. En Leonique maakt van haar hart geen moordkuil als ze voor Robbert staat: ‘Lul.’

(Ze bedoelt het als grapje hoor. Kan Net5 volgend jaar alsjeblieft De Bachelorette produceren en dan op zoek gaan naar een man voor Leonique? Gouden televisie wordt dat.)

Als gezegd: nog zes vrouwen over. Het voorfilmpje van volgende week belooft godsgruwelijk lekker materiaal om de kerstdagen mee af te sluiten: de sfeer zakt tot ver onder nul, vrouwen lijken elkaar oprecht te gaan haten, en er wordt getongd bij het kampvuur.

Fijne kerst Robbert.

