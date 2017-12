VIVA kijkt De Bachelor aflevering 5 – Waarin Robbert geblinddoekt wordt, maar daar weinig opwindends aan is

Niks Home Alone: de beste manier om tweede kerstdag door te komen was dit jaar met De Bachelor. De kerstgedachte was alleen ver te zoeken: de vrouwen konden elkaars bloed wel drinken. Wendy van Poorten doet verslag.

Pas op: spoilers.

Liefde gaat bij Robbert door de maag, zo werd in een eerdere aflevering al duidelijk toen hij met Naddja (memorabel) ging steengrillen. Deze vijfde aflevering begint dan ook met een kookwedstrijd. De overgebleven zes dames worden in teams van twee onderverdeeld, en mogen op een barbecue hun Griekse kooktalent manifesteren. Gevalletje traditionele rolverdeling, zeg maar.

Vervolgens is het aan De Bachelor om te bepalen welk team het beste maaltje voor hem heeft bereid. Dat doet hij geblinddoekt. Geen idee waarom: het is niet dat je aan een koteletje kunt zien of die door Stefanie of Lisa is gegrild. Maar misschien heeft hij Fifty Shades of Grey gelezen.

Een korte samenvatting van de scène die daarop volgt. 1) Robbert neemt een hap puur vleesvet van het bord van Naddja en Lisa. 2) Robbert probeert een hele tomaat naar binnen te stouwen van het maaltje van Astrid en Stefanie. 3) Robbert besluit dat Melanie en Iris het beste diner hebben bereid.

Klein probleem: slechts één van die twee mag met De Bachelor mee op date. Ze krijgen allebei een momentje om hem ervan te overtuigen de juiste keuze te maken. Melanie vergeet compleet wat ze eigenlijk wilde vertellen, en zegt dan maar dat ze steeds nerveuzer wordt als ze bij Robbert in de buurt is, en wil ontdekken of daar meer achter zit.

Iris gooit het erop dat ze Robbert nu eindelijk weleens beter wil leren kennen. Robbert haalt woest zijn handen door zijn haar, dus dat lijkt kat in het bakkie.

Wheh, wheh, wheh… Robbert kiest voor Melanie.

Melanie mag dus mee op date, en die date blijkt nogal ~*romantisch*~ te zijn. De twee varen naar een onbewoond eiland, waar fakkels het strand verlichten, en er een tentje op het strand staat opgesteld. Robbert vertelt dat ze er die avond blijven slapen. Melanie vindt dat géén énkel probleem.

Je raadt het nooit, maar als ze die avond wijn bij het kampvuur drinken, blijkt dat de ideale setting te zijn om het vuurtje tussen Melanie en Robbert nog verder op te laten laaien.

Er wordt gezoend. En dat is ongetwijfeld leuk voor Rob en Mel (zo mag je ze noemen als je elke week trouw kijkt), maar voor de kijker is het een beetje ongemakkelijk. Want wie nou precies wiens gezicht op probeert te eten, wordt niet helemaal duidelijk.

In het hotel worden de overige dames steeds onrustiger. Hoezo is Melanie nog niet terug?!? Nou ja, omdat ze Robbert een massage aan het geven is op een onbewoond eiland dus, maar dat weet verder nog niemand. Misschien maar goed ook.

Om de tijd door te komen, is er wéér een wedstrijdje. Met het beantwoorden van knullige vragen die Robbert op een videoboodschap heeft ingesproken (‘Wat draag ik ’s nachts in bed?’), worden er hartjes verdeeld. Wie Robbert het beste kent, verzamelt de meeste hartjes.

En de winnaar is: Astrid. Ze is om precies te zijn de enige die dat leuk vindt.

Door naar de volgende ochtend. Rob en Mel (Robanie? Melbert?) worden samen wakker in de tent op het onbewoonde eiland. Het is prettig om De Bachelor eens wat minder zijn gladde zelf te zien zijn. Goeiemorgen Robbert.

Robbert en Melanie willen allebei niet dat deze Beste Date Ever eindigt, maar helaas: ze blijken in een tv-programma te zitten, en moeten luisteren naar de regie.

Melanie keert terug naar de rest van de dames in het hotel. Als blikken konden doden, was ze tegelijkertijd geëlektrocuteerd in het zwembad, gestorven aan een hartaanval en verzwolgen door de Griekse grond onder haar voeten.

Maar ze schuift gewoon aan bij de groep, en wrijft het er even lekker in: ‘Jullie gaan fokking jaloers zijn.’ Dit was de beste date die ze ooit gehad heeft. En o ja, ze heeft ook met Robbert gekust. Dat. Hakt. Er. In.

Dus door naar de lunch. Want die is er. Smooth als Robbert is, regelt hij dat soort dingen. Pas als alle zes de vrouwen voor hem staan, realiseert hij zich ineens dat het toch best wel ongemakkelijk is als je in de afgelopen dagen met 33 procent daarvan speeksel hebt uitgewisseld.

Als Naddja en Melanie daarna ook nog eens allebei aan één zijde gaan zitten, stijgt het awkward-niveau helemaal tot ongekende hoogte. O nee, wacht, dat is pas als deze situatie in beeld gebracht wordt:

Robbert probeert dan ook snel zijn reputatie te herstellen door de vrouwen één voor één even apart te nemen. En jawel hoor: eerst krijgt Melanie een roos, daarna Stefanie, en voor je het weet zit je midden in een impromptu rozenceremonie. Ook Naddja en Iris krijgen een roos, en daarna mag Lisa naar Robbert toe komen.

Vervolgens vindt een dialoog plaats die zelfs een getraind scriptschrijver niet zo pijnlijk had kunnen bedenken. Robbert: ‘Ik mis een beetje de chemie tussen ons. Heb jij dat ook?’ Lisa: ‘Mmmm, weet ik niet.’ Robbert: ‘Nou, ik mis het wel een beetje, dus ik heb helaas geen roos. Sorry.’ Lisa: ‘Nee, da’s prima.’ Lisa zien we niet meer terug. In haar eigen woorden: ‘Jammer dan’.

Astrid krijgt als laatste een roos van Robbert. De volgende aflevering wordt overigens écht fantastisch, want Melanie en Iris maken ruzie, Astrid huilt en holy fuck, komen er nou gewoon nieuwe vrouwen bij?!

Tot 2018, Robbert.

