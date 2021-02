VIVA legt uit: wat is rimmen?

De een vindt het ’t ranzigste ooit, de ander kan zich geen sexpartij zónder voorstellen. We praten je bij over rimmen.

Wat is het?

Rimmen is het likken van de anus, ook wel anilingus, baffen of kontlikken genoemd. Sommige mensen ervaren deze handeling als opwindend en doen het tijdens een sexpartij. Zowel mannen als vrouwen rimmen of laten zich rimmen. Door de combinatie van mond en anus valt het onder zowel orale als anale sex.

Soa’s door rimmen

Het is mogelijk om tijdens het rimmen ziektes over te dragen. Zo kun je syfilis, gonorroe of chlamydia uit iemands mond, keel of anus krijgen, of herpes in het geval er een koortslip in het spel is. Als jij iemand anders rimt, loop je risico op hepatitis A en hepatitis B. Wil je er zeker van zijn dat je het veilig doet, gebruik dan een beflapje. Van tevoren goed wassen is aan te raden, want rond de anus kunnen de bacteriën Escherichia coli en Shigella zitten, die heftige en bloederige diarree kunnen veroorzaken. Ook is het voor je bedpartner wel zo fris om geen tarrels tegen te komen. Tarrels? Ja, de stukjes poep die aan je konthaar zijn blijven plakken.

