Lola over haar avontuur in de sneeuw: ‘Hij was zo opgewonden dat hij bijna zijn ski-stokken uit de lift liet vallen.’

Rollebollen op de piste met een hotte skileraar of een uit de hand gelopen après-ski. VIVA-lezeressen vertellen over hun avonturen in de sneeuw.

Francien (25): ‘Tijdens een koffiedate vertelde een vriendin dat ze een ontzettend leuke Belgische skileraar had ontmoet in Val Thorens. Ik was daar een paar weken eerder toevallig ook geweest met mijn studentendispuut, en ook ik had een Vlaamse skileraar ontmoet. ‘Wat leuk, hoe heet die van jou?’ vroeg ik. ‘Jarno,’ antwoordde ze. ‘Wat toevallig, zo heet die van mij ook!’ Ze liet een foto zien, en ja hoor: we bleken dezelfde skileraar te hebben gehad. Wat best hilarisch zou zijn, ware het niet dat die zwoele panter ons allebei warm probeerde te houden. Hij appte mij dat ’ie me zo miste, en dat hij me snel in Amsterdam wilde opzoeken. Mijn vriendin appte hij precies hetzelfde. We maakten een foto van ons tweën en stuurden die naar hem met de tekst dat we inderdaad maar snel moesten afspreken in Nederland. Nooit meer iets van gehoord.’

Lola (24): ‘Het leek me tijdens ons ski-tripje in de Franse Alpen wel spannend om mijn vriend een handjob te geven in de stoeltjeslift. En hoewel ik weinig bewegingsruimte had door alle lagen thermokleding die hij aan had, lukte het. Hij was zo opgewonden dat hij bijna zijn ski-stokken uit de lift liet vallen.’

Chantal (39): ‘Dertien jaar geleden vroegen mijn buren of ik mee ging skiën in Frankrijk, samen met hun vriendengroep van een man of twintig. Ik was destijds single en dacht: leuk, waarom niet? Al snel trok ik tijdens die vakantie naar één van die vrienden toe. We waren twee van de weinigen die rookten, en kwamen elkaar regelmatig tegen als we ergens achteraf een sigaretje stonden op te steken. Tijdens het opruimen van ons materiaal in het skihok zoenden we voor het eerst. Sindsdien zijn we bij elkaar. Intussen hebben we twee kinderen en heb ik hem drie jaar geleden ten huwelijk gevraagd. Op wintersport. Dat leek me wel zo passend.’

Amber (29): ‘In een bar in Val Thorens raakte ik aan de praat met een knappe jongen die vertelde dat hij skileraar was. We kletsten een tijdje en hij vroeg m’n nummer om de volgende dag af te spreken. Ik zag ons al samen door de sneeuw zoeven. Een date én de kans mijn skiskills te verbeteren: de ideale combinatie. Helaas liep het anders. Aan het eind van ons gesprek zei hij dat hij me iets moest bekennen: hij was helemaal geen ski-instructeur. Dat had hij alleen gezegd omdat het hem en z’n vrienden wel een goeie grap leek. Nou, haha hoor. Ik kon er niet om lachen. Dat hij skileraar was, maakte hem juist extra leuk. We hadden echt een klik, en zelfs als hij een baan als boekhouder had gehad zou ik hem m’n nummer hebben gegeven. Maar ik was zo op hem afgeknapt dat ik boos ben weggelopen.’

