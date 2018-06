VIVA’s Milou en Kimberly bezochten een seksfeest én zo ging het eraan toe

Ooit hadden ze een smoezelig imago, inmiddels lijken ze mainstream. VIVA’s Kimberly en Milou bezochten een exclusief seksfeest en keken hun ogen uit: ‘Alsof we een Rubiks-kubus van naakte lichamen zien.’

Tekst Kimberly Palmaccio en Milou Deelen

Door films als Eyes wide shut, de serie Nieuwe buren en de docu-serie Naked SNCTM (over de gelijknamige high-end erotic club in Amerika) krijgen we steeds meer inkijkjes in de wereld van de erotische feesten. Sterker nog: door al die openheid lijken seksfeesten langzaam maar zeker mainstream te worden. Waar zulke feesten jarenlang een enigszins smoezelig imago hadden en het beeld opriepen van kalende veertigplussers die in te strakke, goedkope lingerie op een dansvloer tegen elkaar aan schurkten, zijn ze nu aan een opmars bezig. En dan vooral de exclusieve feesten. Werden er in Nederland in 2000 slechts negentien erotische feesten georganiseerd, in 2012 stond de teller op negentig en dit jaar is dat aantal zelfs vervijfvoudigd (!) naar 450. Dit overigens tot grote verontrusting van Soa Aids Nederland en de GGD’s, omdat ruim dertig procent van het uitgaanspubliek dergelijke feesten bezoekt en velen van hen niet aan safe seks doen.

Van soft tot hardcore

Een kennis van Milou werkte jaren als danseres op erotische feesten en weet precies hoe het eraan toegaat. Zij maakt dan ook korte metten met onze vooroordelen (schimmig, vies) en schotelt ons juist een droomwereld voor waarin alles kan en mag en waar iedereen mooi is en lief voor elkaar. We worden steeds nieuwsgieriger. Dit klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Het klinkt in elk geval als iets wat we ooit eens willen meemaken. Omdat we barsten van nieuwsgierigheid naar deze voor ons onbekende wereld, besluiten we zo’n erotisch feest te bezoeken. Maar goed, ze staan niet in de uitagenda, dus waar vind je ze? En welke kies je dan? We starten onze zoektocht op internet en stuiten op een rits aan feesten. Grofweg blijken ze in te delen in twee varianten. Van extreme, kinky fetisj-feesten als Wasteland waar je zonder lak, leer of rubber niet binnenkomt en waar de podia vooral bestierd worden door seksende homo’s, tot softere party’s waarbij het plezier van de vrouw voorop staat. Single mannen komen er niet binnen, maar als single vrouw, of als stel, kun je er een avond beleven om nooit te vergeten. We komen terecht op beprivileged.nl, een site waar niet wordt gerept over ‘seksfeest’, maar over ‘The most exclusive, elegant and upscaled events in the Benelux for open-minded elite.’ Een prestigieuze mond vol, maar na wat navraag begrijpen we dat het feest vooral chic en toegankelijk is. Geen teugels, tepelklemmen of kaarsvet dus, maar een exclusief erotisch feest voor ‘beginners’. Bingo!

Door de vleeskeuring

Nou ja, bijna bingo. Want om binnen te komen op zo’n erotisch feest word je eerst beoordeeld op je uiterlijk – vaak via je socialmediakanalen. Bij sommige feesten moet je een foto insturen en een vragenlijst invullen over je uiterlijke kenmerken en maten. Je hoeft geen Doutzen Kroes en Sunnery James-achtige looks te hebben, maar een beetje knap is wel fijn en verzorging is erg belangrijk. Voldoe je volgens de organisatoren niet aan de eisen, dan bestaat er een kans dat je wordt afgewezen. In dat geval krijg je geen officiële uitnodiging. Krijg je die wel? Dan ben je door de vleeskeuring gekomen. Ook kent elk feest een dresscode. Die van ons: summer boho hippie. Goddank verduidelijkt de officiële uitnodiging die we krijgen het thema met een vijftal voorbeelden. Veel wit, veel bloem, veel touwtjes, maar vooral: veel naakt. Mannen worden geacht in pak te verschijnen. Het is verplicht om je aan de dresscode te houden. Op sommige seksfeesten kun je zelfs geweigerd worden als je niet aan de outfiteisen voldoet. Iets uittrekken, ter plekke verknippen of een ander kledingstuk kopen bij de balie kan ervoor zorgen dat je alsnog het evenement mag betreden.