VIVA onderzoekt: 39 procent van de vrouwen ondervindt seksuele intimidatie op de werkvloer

Maar liefst 39 procent van de vrouwen ervaart seksuele intimidatie op de werkvloer, zo blijkt uit onderzoek van VIVA. Die intimidatie zorgt ervoor dat vrouwen zich anders gaan gedragen op het werk. Veertien procent van de vrouwen beschermt zichzelf door zich afstandelijk te gedragen tegenover mannen, dertien procent probeert er zo onopvallend mogelijk uit te zien.

Ruim vijfhonderd vrouwen tussen de 25 en 45 jaar deden mee aan de online enquête van VIVA (uitgevoerd door Motivaction) naar ongewenste intimiteiten op de werkvloer.

#MeToo

In 1981 hield VIVA een soortgelijk onderzoek. De cijfers uit dat onderzoek kwamen hard aan en er werd geschokt gereageerd. Zesendertig jaar later is de situatie enigszins verbeterd, maar ondersteunen de uitkomsten van het onderzoek het beeld dat het ontstaan is naar aanleiding van de #MeToo-discussie: seksuele intimidatie komt nog steeds op grote schaal voor. En niet alleen bij acteurs op de set, maar bij vrouwen in vrijwel alle sectoren. ‘De uitkomsten van dit onderzoek tonen aan hoe belangrijk het is om ondanks dat er op social media al over #metoo-moeheid gesproken wordt aandacht te blijven vragen voor het onderwerp,’ aldus Debby Gerritsen, hoofdredacteur van VIVA.

Seksuele intimidatie in alle vormen

In het onderzoek is uitgegaan van seksuele intimidatie wanneer seksuele gunsten afgedwongen (lijken) te worden. Het gaat niet alleen om fysieke aanranding of het eisen van seksuele tegenprestaties in ruil voor een promotie, ook seksistische opmerkingen en ongewenst seksueel getinte aandacht vallen hieronder.

Alles lezen over ons onderzoek? In VIVA 50 bespreken we het uitgebreid, spreken we met vrouwen die seksuele intimidatie op de werkvloer hebben meegemaakt en geven we tips met wat je er zelf aan kunt doen. VIVA 50 ligt vanaf woensdag 13 december in de winkels.

Beeld Shutterstock