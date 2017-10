Alles over de Harvey Weinstein-affaire en waarom we je vragen je eigen ervaring te delen met #IkOok

De naam Harvey Weinstein kan je de afgelopen weken niet zijn ontgaan. Sinds de New York Times en de New Yorker zo’n twee weken geleden schreven over de seksuele driften van de filmproducent, lijken de beschuldigingen jegens Harvey Weinstein een domino-effect te hebben. Een sneeuwbal die maar niet stopt met rollen, want ieder uur komen nieuwe beschuldigingen van verschillende beroemdheden aan het licht. De elite van Hollywood spreekt zich uit, eindelijk. Want dat Harvey Weinstein vrouwen lastig viel en seksueel intimideerde, was jarenlang een ‘publiek geheim’.

Inmiddels staat de teller met beschuldigen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik en zelfs verkrachting door Harvey Weinstein op meer dan vijftig. Angelina Jolie, Cara Delevigne, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Julianne Moore, Hillary Clinton, Kate Winslet: ze hebben allemaal hun vreselijke ervaringen met Harvey Weinstein gedeeld. Toch blijft de mannelijke helft van Hollywood’s elite stil. The Guardian vroeg zesentwintig mannen die hebben samengewerkt met Weinstein om een reactie, niemand reageerde. Inmiddels hebben Ryan Gosling, Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio – laatstgenoemde op aandringen van zijn fans – en een aantal andere mannelijke Hollywoodsterren middels een verklaring het gedrag van Weinstein publiekelijk afgekeurd. Maar feit blijft: daar waren twéé weken voor nodig. Dat terwijl ook deze mannen al jaren op de hoogte waren van Hollywood’s best kept secret.

Stilzwijgend verzet

Niet dat nooit iemand zich uitsprak. Rose McGowan deed een poging nadat ze in 1997 was verkracht door Weinstein. Maar: Rose werd niet gehoord, trof een schikking en het verhaal verdween in de doofpot. Ook Kate Winslet toonde verzet, doch non-verbaal, door zijn naam opzettelijk niet te noemen tijdens haar dankwoord bij de Oscars in 2009. Daarover zei ze in een interview met Los Angeles Times: ‘Voordat ik de Oscar voor Beste Actrice had gewonnen, zei iemand tegen mij ‘Zorg ervoor dat je Harvey bedankt als je wint’. Ik weet nog goed dat ik me omdraaide en zei ‘Nee, dat zal ik niet doen’. En dat had niets te maken met dankbaar zijn of niet. Als mensen zich niet goed gedragen, waarom zou ik hen dan bedanken?’

Machocultuur

Toch waande Harvey zich oppermachtig in de machocultuur van Hollywood. Kate, wiens eerste film in 1994 een productie van Harvey Weinstein was, gaat verder: ‘Gedurende mijn hele carrière, waar ik Harvey ook tegen kwam, hij pakte me altijd bij mijn arm beet en zei ‘Vergeet niet wie jou je eerste film bezorgde’. Alsof ik alles aan hem te danken heb. Jaren later, voor mijn rol in The Reader, gebeurde continu hetzelfde. ‘Ik ga jou een Oscar-nominatie bezorgen, ik ga ervoor zorgen dat je wint.’

Hollywood keek toe

Dat Harvey het niet leuk vindt als hem iets geweigerd wordt, blijkt ook wel uit het filmpje van hem en Jennifer Lawrence tijdens de GLAAD Media Awards in 2013. Op subtiele wijze maakt Weinstein een sneer naar Jennifer Lawrence, die hem tevens niet had genoemd tijdens haar dankwoord. En wat deed de zaal? Precies: niets.

VIVA op de barricade tegen seksueel geweld

Namens VIVA kunnen we niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om van je te laten horen. Seksueel geweld moet aangepakt worden en tot een halt geroepen worden. Dit is hard nodig, want al zijn de cijfers over seksueel wangedrag schrikbarend hoog: erover praten en snel hulp zoeken blijkt nog steeds lastig. Terwijl dat de kans op medische en psychische problemen aanzienlijk verkleint en de pakkans van de dader juist vergroot. Daarom is het nodig om aandacht te blijven vragen voor dit thema, om bewustzijn te creëren en om het taboe op praten over zulke ervaringen te doorbreken. Want hoe meer vrouwen hierover durven te praten, hoe meer vrouwen zich daarmee gesterkt voelen om hulp te zoeken of zelfs aangifte te doen. Doe met ons mee en deel jouw ervaring met #IkOok. Want samen staan we sterk.

