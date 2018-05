VIVA zoekt: durf jij eerlijk over seks te praten?

Voor de bekende rubriek Poezenalbum in VIVA zijn we op zoek naar vrouwen die (anoniem!) open en eerlijk zijn over hun seksleven.

Of je nu een relatie hebt of single bent, een torenhoog libido hebt of nooit zin in seks, blij bent met je curvy lijf of juist wacht met je uitkleden tot het licht uit is: we zoeken jou! Lijkt het je leuk om voor deze rubriek geïnterviewd te worden? Stuur dan een mail naar poezenalbum@viva.nl met een korte toelichting en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!