VIVA’s Vijf: 5x de spannendste speeltjes voor een zwoele zomernacht

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x de spannendste speeltjes voor een zwoele zomernacht.

Classique Vibe Pride

Bij RIANNE S vinden ze het belangrijk dat je trots op jezelf kunt zijn. De RIANNE S Classique Pride is een speciale editie van de RIANNE S best verkochte Classique vibe. De Classique is een waterdichte mini vibrator lichaam siliconen en heeft wel 7 (!) trilstanden. En nog leuker: je krijgt hem gratis bij een VIVA abonnement. Bestel ‘m hier!

Classique Black Stud

De prachtige mini-vibrator Classique Black Stud staat garant voor een spetterend orgasme. Ook deze vibrator heeft 7 trilstanden en is waterproof. Bestellen? Dat kan hier.

Pussy playballs

Work hard, play hard met deze Pussy Playballs. Beleef een zinderende sensatie en train tegelijkertijd je bekkenbodemspieren voor nog intensere orgasmes. Bestel ze hier.

Kit d’Amour

Vier de liefde met deze lovekit. Perfect om samen te gebruiken, want: ‘Couples who play together, stay together’. Single? Dit product is ook uitermate geschikt voor de self love liefhebbers onder ons. Bestel dit setje hier.

Kruidvat Love Toy Couples Vibrating Ring De vibrerende ring is ontworpen om beide partners tegelijkertijd te stimuleren. De structuur garandeert een maximaal contact en ultieme sensatie. Hij is geschikt voor gebruik met of zonder condoom. Bestel ‘m hier.

