Vlammende ruzie tussen Yasmine en Chloë: ‘Ze is escort geweest’

Terwijl de koppels op Temptation Island in de meeste gevallen het vertrouwen van Cupido schaden, bieden de verleidsters vaak hoop: zij worden vriendinnen met elkaar en blijven elkaar ook na afloop van het programma nog zien. Zo ook Yasmine en Chloë uit het vorige seizoen. Maar ook die vriendinnenliefde blijkt nu voorbij…

Best friends forever

Yasmine en Chloë deden afgelopen seizoen beiden mee als verleidster aan Temptation Island. Ook bij thuiskomst hield de vriendschap stand: de twee waren continu te zien op elkaars Instagram stories en feed. Chloë gedumpt door Kevin? Dan was het Yasmine die de kleren van Kevin kwam inpakken. Zin in vakantie? Yasmine en Chloë stapten samen afgelopen juni op het vliegtuig naar Dubai. Tot dat volgers opeens opmerkten dat de twee vriendinnen niet meer op elkaars social media verschenen. Tijdens een Stel me een vraag-sessie van Chloë op Instagram kwam de aap dan ook uit de mouw. Toen een volger vroeg of ze nog omging met Yasmine antwoordde ze: nee.

Catfight geopend

Nu slaat Yasmine keihard terug met een openhartig interview in de Belgische TV Familie. ‘Voor mij is onze vriendschap voorbij. Definitief ja.’ Maar waarom dan? Volgens Yasmine is de ruzie een geval van afgunst, kapsones en jaloezie van Chloë. Beide dames gebruiken hun kortstondige bekendheid om zich te vestigen tot influencer, maar Chloë zou niet tegen het succes van Yasmine kunnen. ‘Chloë krijgt bijvoorbeeld veel tickets voor vipparty’s en festivals,’ begint Yasmine. ‘Ze neemt dan steeds vrienden mee, maar aan mij heeft ze dat nooit gevraagd. Ik vond dat niet echt een probleem, ook al dacht ik dat we BFF’s waren. Ik had er wél een probleem mee dat zij tegelijk wilde meeprofiteren van alles wat ik toegestuurd krijg. Dat zorgde voor ergernissen.’

‘Kijk, van ons beiden heeft Chloë de meeste volgers op Instagram. Zij vond daarom dat sponsors die we alle twee gecontacteerd hadden, sowieso met háár moesten samenwerken. Als er mensen waren die contact opnamen met mij of met andere Temptation Island-mensen, maar niet met haar…Weet je wat het is? Chloë beschouwt zichzelf als de hoofdrolspeelster van Temptation Island, de onbetwiste ster van het programma. En dat begon me stilaan héél erg de keel uit te hangen.’

Toch ligt Yasmine niet wakker van de verbroken vriendschap met haar voormalige beste vriendin. ‘Het is veel beter zo. Chloë is iemand die zich altijd beter moet kunnen voelen dan een ander. Zulke negativiteit heb ik niet nodig in mijn leven. Laat haar maar op haar Temptation Island-wolk zweven. Ik zit zelf helemaal niet zo in elkaar. Ik heb totaal geen dikke nek, Chloë wél. En ze praat slecht over iedereen. Nog zoiets wat mij stoorde.’

Catfight naar Instagram

Of Chloë het hierbij laat zitten? Nee natuurlijk niet. Zij gebruikte Instagram om te reageren op het interview met Yasmine en postte een screenshot van het artikel met als reactie dat ze ‘ook een boekje kan opendoen over Yasmine, maar dit uit respect niet heeft gedaan.’ Die post werd niet veel later verwijderd, maar niet voordat Yasmine ‘m kon screenshotten en herposten met ‘get a life bitch’ erop. Daar bleef het niet bij: in een andere post op stories zegt Yasmine dat Chloë inderdaad werk als escort heeft gedaan. Die geruchten gingen tijdens het programma, maar werden altijd ontkent door Chloë. Ook die post is ondertussen verdwenen.

Oh my God

Gisteren werd ook bekend dat zowel Yasmine als Chloë meedoen aan een nieuw reality-programma op het Belgische VIJF. In Oh my God worden jonge vrouwen gevolgd tijdens hun tijd in een klooster. De jonge vrouwen, die zichzelf beschouwen als socialites en influencers, moeten hun smartphone inleveren en mogen niet roken, make-up gebruiken of alcohol drinken. In plaats daarvan moeten ze zich bezighouden met bezinning, bidden en vrijwilligerswerk.

Theorie

Het zou natuurlijk zo maar kunnen dat de ruzie van Chloë en Yasmine in scène is gezet ter promotie van het nieuwe VIJF-programma. Ik bedoel, doen ze niet alles voor publiciteit…?