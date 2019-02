Je krijgt vlinders in je buik van dit seks-standje

Hoewel je bij de venusvlinder misschien eerder denkt aan de populaire onderrugtatoeage uit de jaren negentig, is het iets veel spannenders: een seksstandje. En dit is alles wat je erover moet weten.

Tot grote hoogte

De benaming venusvlinder werd voor het eerst genoemd in de Amerikaanse advocatenserie L.A. law in 1986. In een van de afleveringen praat een cliënt over een seksstandje – dat hij de venusvlinder noemde – met zijn advocaat. Met de venusvlinder kon hij iedere vrouw tot een hoogtepunt brengen, beweerde hij. Omdat hij er niet bij vertelde hoé de venusvlinder werkt, kregen de makers van de serie veel brieven en telefoontjes van kijkers die benieuwd waren naar de techniek.

Geen druk

Handen dus. Ja, allebei. Met beide duimen tegelijk masseert je bedpartner je vagina, vanaf de venusheuvel richting de schaamlippen tot aan de ingang. Slow en steady. Door minimale druk uit te oefenen, vooral in de buurt van de clitoris, wordt er langzaam naar een hoogtepunt gewerkt. Door af te wisselen in intensiteit en druk, kun je langer in extase zijn. Als je dit onder de knie hebt, kun je makkelijk meerdere keren klaarkomen.

Lekker intens

Zin in een verpletterend orgasme? Dan is de venusvlinder de way to go. Er wordt namelijk gefluisterd dat de venusvlinder hét geheim is van een intens orgasme. Het standje wordt al sinds eind jaren zestig op verschillende manieren beschreven in seksboeken. Meestal wordt er gesproken van een seksuele techniek waarbij het draait om vaginale stimulatie met handen en mond.

Handsfree vlinder

Geen bedpartner om het standje mee uit te proberen? No worries, er is ook een seksspeeltje met dezelfde naam. Deze handsfree vlinder bind je met behulp van elastische bandjes om je benen zodat hij over je vulva en clitoris valt. Fladdert het speeltje soms weg door de bewegingen die hij maakt? Doe er dan een strakke slip over aan. Zo voorkom je dat de vlinder wegvliegt.

Up to the top

Bij een andere variant van de venusvlinder worden de middel- en wijsvinger in gebogen vorm in de vagina gebracht. De duim, ring- en pinkvinger plaatst je partner aan weerzijden van de vulva. De hand maakt zo als het ware een vlinderbeweging. Door het standje steekt de clit iets onder het clitoriskapje – een soort vrouwelijke voorhuid – uit. Nu het topje van de ijsberg in zicht is, is het tijd voor de volgende stap: orale bevrediging.

Beeld: stocksy