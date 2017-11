VIDEO: Liefde, seks & Soof 2.0: Dit moet zó een afknapper zijn

Sofie Rozendaal (30) is schrijfster, illustrator, publicist en YouTuber. Vorig jaar maakte ze de serie Liefde, seks & Soof, over haar liefdesleven als 29-jarige single. Het tweede seizoen – Liefde, seks & Soof 2.0 – bekijk je elke week op VIVA.nl.

In deze aflevering besluit Sofie bij haar crush langs te gaan. Ze spreken af voor een date en ze vertelt hem over haar YouTube-kanaal. Knapt hij niet op haar openheid af? Ook spreekt ze af met haar vader en vertelt hij uitgebreid hoe hij verliefd werd op haar moeder. Hoe ging dat in de jaren ’70?

