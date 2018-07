Voel je al nattigheid? Met deze tips & tricks wordt het stomend én spannend in de badkamer

Warm water maakt alles beter. Met deze zeven tips & tricks wordt het stomend én spannend in de badkamer.

Gouden greep

Seks onder de douche betekent slipgevaar. Maar met wat slimme hulpmiddelen is dat issue zo de wereld uit. Denk aan een handdoek, voor het geval dat een van de twee op de knieën gaat, of een antislipmat, voor als jullie een standje doen waarbij hij je optilt. Een handgreep met zuignappen voor aan de muur kan ook reuze – juist ja – handig zijn.

Van onderen

De douchekop is heel geschikt als seksspeeltje. Verwen jezelf down under met een straal water (komen die vijf verschillende waterstanden even goed van pas) en geef de douchekop dan aan je partner zodat jouw handen vrij spel hebben.

Down the drain

Het water zorgt ervoor dat het natuurlijke vocht daar beneden makkelijk wegspoelt. Nat en nat is niet hetzelfde, en met water gaat het stroef. Zorg daarom dat je een glijmiddel op siliconenbasis in huis hebt, dat is waterbestendig. Pas er wel mee op, want van knoeien worden de badkamertegels spiegelglad. Ook daar komt die handdoek op de vloer dus van pas.

Standje tegen de wand

Een van de grote voordelen van seks onder de douche is dat je er héél veel standjes kunt uitproberen. De muren bieden uitkomst: ga er met je rug tegenaan staan en sla een been om je partner, waarbij je met je arm steunt tegen de muur naast je. Zo kun je je heen-en-weer bewegingen controleren en toch overeind blijven. Liever achterlangs? Ga met je gezicht naar de muur staan, zet je handen er tegenaan en buig voorover. Extra opwindend onder een regendouche.

Duik wat leuks op

Er zijn allerlei seksspeeltjes te vinden die je kunt meenemen onder de douche (of in bad, of in zee…). Wat dacht je van een vibrerende spons, waterproof (vinger)vibrator of cockring? En er is nog veel meer. Duik daarom eerst eens in je computer en googel op ‘waterproof seksspeeltjes’.

Soapsterren

Niks is opwindender dan elkaar inzepen; het is fantastisch voorspel. Wil je hem extra geil maken, zeep dan je handen in totdat ze schuimen en pak zijn ballen voor een massage. Houd ze in je handen en beweeg ze zo dat ze langs elkaar schuren.

Waterfantasie

Kijk om je heen voor verrassende accessoires. Een douchekrukje bijvoorbeeld. Onsexy? Zeker niet. Het maakt doggy style een stuk gemakkelijker en nodigt uit tot het gebruiken van jullie fantasie voor nieuwe standjes.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.