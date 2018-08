Dit zijn volgens mannen de grootste afknappers bij een partner

Als je net aan het daten bent of een kersverse relatie hebt, kan je best onzeker zijn. Valt jouw humor wel in de smaak? Kan hij het jurkje dat je uit de kast getrokken hebt waarderen? Ga je niet te snel?

Vind je iemand écht leuk, dan wil je er natuurlijk ook alles aan doen om een klik te laten ontstaan. Wat daarbij best handig is om te weten, is wat volgens mannen de grootste afknappers zijn. Onderzoekers besloten het uit te zoeken. ‘Wanneer je afknappers op een gezonde manier benadert, zorgen ze ervoor dat je normen en waarden een vaste plaats krijgen wanneer je aan het daten bent’, aldus Jonathan Bennet, relatie- en datingexpert tegenover Bustle. ‘Zo kunnen afknappers mensen soms echt helpen.’

Dit zouden mannen de grootste afknappers vinden:

1. Ongemakkelijke eerste date

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de mannen (56 procent) niet op een tweede date zou gaan als de eerste ongemakkelijk was. Jonathan: ‘Een goede klik en directe vonk is belangrijk voor mannen.’

2. Gebrek aan humor

Waarschijnlijk geen verrassing: dezelfde soort humor staat hoog op het eisenlijstje van mannen. Maar liefst 94 procent van de mannen omschrijft hun ideale partner als grappig.

3. Andere financiële doelen

Uit onderzoek van CreditLoan zou ongeveer de helft van de mannen de kosten van een relatie delen of gescheiden houden, zolang de boel maar eerlijk verdeeld is. Denkt hun partner daar anders over, dan kan dat een flinke afknapper zijn.