Voor deze sterrenbeelden wordt Valentijnsdag extra bijzonder

Dinertjes bij kaarslicht in een romantisch restaurant kunnen verliefde stelletjes dit jaar op hun buik schrijven. Dat betekent natuurlijk niet dat het niet alsnog een hele romantische dag kan worden. Ja, óók als je een geboren cynicus bent die Valentijnsdag ‘commerciële onzin’ vindt.

Dit jaar grijpen we namelijk alles wat het leven nog wat kleur geeft met beide handen aan. Dus ja, Valentijnsdag laten we dit jaar – single of niet – zeker niet ongemerkt voorbij gaan.

Geen over the top cadeaus

Omdat liefdesplaneet Venus in Waterman staat, is dit het moment voor stellen om dichter naar elkaar toe te groeien met goede gesprekken en gedeelde ideeën. Maar pas op: tegelijkertijd is Mercurius nog steeds in retrograad en ligt miscommunicatie op de loer. Voor singles is komende 14 februari een uitermate geschikte dag om jezelf te vieren.

Deze Valentijnsdag draait niet om over the top cadeaus en rozenblaadjes, maar om de focus op hoe makkelijk de liefde kan zijn als je samen in het nu bent. Single of niet: voor vier sterrenbeelden wordt Valentijnsdag dit jaar er eentje om niet te vergeten.

Leeuw

Al die Waterman-energie vertaalt zich in het geval van de Leeuw in je binden in een relatie. Voor sommige Leeuwen betekent dit dat ze komende Valentijnsdag hun scharrel eindelijk een upgrade geven of de volgende stappen zetten binnen een relatie. Misschien wil je wel de geloften hernieuwen of vind je een manier waarop jullie band nog sterker wordt.

Weegschaal

Voor de glamoureuze Weegschaal wordt Valentijnsdag een heerlijke dag om het huis van creativiteit, plezier, romantiek en zelfexpressie in de schijnwerpers staat. Je oog valt op een sexy iemand, of een date pakt veel beter uit dan verwacht. Maak van date night een prioriteit als je een relatie hebt heb en maak net als vroeger weer een ouderwetse avond plezier.

Schorpioen

Meer intimiteit en minder onduidelijkheid staan op je te wachten. Omdat de retrograad in Mercurius voor jouw teken goed uitpakt, is dit het goede moment om iemand te vertellen wat je al een hele tijd voor je houdt. Al die ingehouden, voorzichtige woorden rollen er rond Valentijnsdag moeiteloos uit. En het beste van alles: je partner staat open voor wat je te zeggen hebt.

Waterman

Seks en romantiek prijken niet altijd bovenaan het lijstje van de Waterman. Nu Venus in jouw teken staat, voel je je deze Valentijnsdag extra sexy. Die energie is ideaal als je een nieuw iemand wil ontmoeten of iets uit wil spoken met je huidige partner. Je wordt nu veel nagestaard en hoeft dan ook amper moeite te doen een date te scoren. Gebonden Watermannen doen er goed aan zichzelf te trakteren op iets sensueels.

Bron: Bustle | Beeld: Getty