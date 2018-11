Voor je eigen bestwil: ga eens wat vaker met jezelf van bil

Masturberen is een beetje een ondergeschoven kindje, althans, we vertellen elkaar niet dát, en hoe we het doen, waar we (met vriendinnen) wel uitgebreid kunnen kletsen over onze laatste gedeelde avonturen met een man tussen de lakens.

Toch is geregeld een potje seksen met jezelf goed voor je. Platform &C sprak met sekstherapeut Jessa Zimmerman wáárom het goed is voor je, naast dat het natuurlijk gewoon lekker is om te doen. Want apart van dat het je zelfvertrouwen geeft – door te masturberen kom je erachter wat je lekker vindt, wat je vervolgens weer kunt gebruiken om het nog leuker te maken voor jezelf als een man je in bed vergezeld-, is het ook nog eens rete-goed voor je gezondheid. En da’s nou een typisch gevalletje win-win.

Liever een vitamine C pil of… Jawel, je leest het goed. Bij elk orgasme dat je hebt komt een beetje cortisol vrij. En laat dat nou bueno zijn voor je immuunsysteem. Het werkt dus in feite hetzelfde als een vitamine C tabletje. Je hart wordt er blij van En niet alleen om het lekker is. Doordat je opgewonden wordt, begint je hart sneller te pompen. Net zoals het dat doet als je een sprintje trekt, een kickbox-les volgt of anderszins sportend door het leven gaat. Daardoor heb je minder kans om aan te komen, en om bijvoorbeeld suikerziekte te krijgen.

Oh, het één vervangt het ander overigens niet. Denk dus niet dat je volstaat met elke dag een fijn moment met jezelf; er moet óók gewoon nog gesport worden. Maar het helpt wel. Het is een infectiebestrijder Nog een groot voordeel: door klaar te komen ‘spoel’ als het ware je schadelijke bacteriën weg. En daarmee verklein je dus de kans op infecties of bijvoorbeeld een blaasontsteking.

Veel plezier vanavond!

