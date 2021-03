Dít zijn de 5 belangrijkste dingen die je beter niet kan doen vóór je seks hebt

Sommigen doen er veel aan om er tijdens een wilde nacht zo leuk mogelijk uit te zien. Maar wist je dat er ook dingen zijn die je beter níet kan doen voor je seks hebt. Deze vijf dingen zijn handig om rekening mee te houden zodat je zonder problemen een leuke nacht hebt.

Scheren

Veel mensen scheren zich van to tot teen voordat ze met iemand het bed induiken, maar het is toch beter om dit iets verder van tevoren te doen. Als je jezelf hebt geschoren krijg je namelijk vaak bultjes en sneetjes in je huid. Hierdoor kan je veel sneller een infectie oplopen en daar zit natuurlijk niemand op te wachten.

Hete avond

Veel mensen kunnen erg genieten van een pittige maaltijd, maar misschien kun je hem bij een date beter even overslaan. Het zorgt niet alleen voor een opgeblazen gevoel en gasvorming maar het kan ook aan je handen en mond blijven zitten. Dit is voor je partner natuurlijk niet zo fijn.

Hooikoorts

Als je erg last hebt van hooikoorts komt dit medicijn je misschien bekend voor: Antihistaminica. Deze onderdrukken allergische reacties door de werking van histamine te blokkeren. Klink allemaal heel saai dit, maar wat doet het dan? Het medicijn zorgt ervoor dat het slijmvlies in je neus uitdroogt, maar hierdoor kan je intieme zone ook droog worden. Dit maakt seks natuurlijk een stuk minder prettig.

Glaasje te veel

Een glaasje wijn kan vaak helpen je wat relaxter te voelen, maar pas op dat je er niet te veel neemt. Alcohol zorgt er namelijk voor dat je jezelf een stuk minder gelukkig voelt. Ook is het krijgen van een orgasme moeilijker als je te veel hebt gedronken. Dit is zowel bij mannen als bij vrouwen zo.

Chocolade

Hoe leuk en lekker het misschien ook klinkt, voorspel met warme chocolade is toch niet zo’n goed idee. Dingen zoals chocolade, waar veel suiker in zit, kunnen zorgen dat je straks met een vervelende schimmelinfectie zit.

