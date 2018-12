De voordelen van de geplande vrijpartij

Ooit kregen jullie geen genoeg van elkaar, maar nu ligt er een stel uitgeputte ouders tussen de lakens. Journalist en ervaringsdeskundige Suus Ruis heeft dé oplossing: agendaseks.

Tekst: Suus Ruis | Beeld: iStock

Ik zal het nooit vergeten. Mijn zoon was nog geen drie. Het was een uur of twee op zondagmiddag en zijn vader en ik waren in onze slaapkamer bezig met een zeldzaam vluggertje. Ons kind zat beneden gebiologeerd naar zijn favoriete Bob de Bouwer-dvd te kijken, die ene die zo lekker lang duurde, toen we naar boven waren geslopen. We hadden de deur op slot gedraaid en waren krap vier minuten aan de gang toen onze peuter hartverscheurend huilend op de deur stond te bonken. ‘Wat doehoen jullie? Ik wil meedoen!’ Laten we zeggen dat we een en ander voor de vorm heel snel hebben afgemaakt, maar dat de sfeer er niet meer helemaal in zat. Maar ja, met kleine kinderen is sfeer bij lange na niet meer het belangrijkste. Op het gebied van seks en echtelijke aandacht pak je als jonge ouder wat je pakken kunt.

Gewoon te druk

Iedereen weet dat het tussen de lakens voorlopig niet meer wordt wat het was. Als je een verse baby hebt en je je nog voelt alsof er een truck over je heen is gereden, denk je als je je bed ziet wel aan iets anders dan aan seks. En in de (tropen)jaren erna bungelt seks ook ergens onderaan je prioriteitenlijstje – als het er nog opstaat. De oplossing: agendaseks. Gewoon elke week (of elke twee weken of elke maand, net waar jullie behoefte ligt) een dik vet kruis in je agenda en hoppetee, van bil. Ja, óók als je geen zin hebt. Jacqueline (32) doet al twee jaar niet anders, en vindt het een prima oplossing voor het nijpende sekstekort dat was ontstaan nadat ze drie jaar geleden dochter Puck kreeg. ‘De frequentie ligt niet meer zo hoog als voor mijn zwangerschap,’ vertelt ze. ‘Wij doen het namelijk om de week op donderdagavond. Dan komt de oppas, en gaan wij samen uit eten. We drinken samen wijn en praten over alles behalve ons kind. We eindigen altijd in bed. Niet omdat we daar op die momenten toevallig altijd spontaan voor in de stemming zijn, maar omdat we dat zo hebben afgesproken. En zonder extreem prangende reden is het absoluut verboden om deze avonden af te zeggen. Toen we deze afspraak maakten, hadden we de hoop en verwachting dat we buiten die date nights ook nog wel zouden vrijen, maar dat schiet er in de praktijk meestal bij in. Juist daarom is het zo belangrijk voor ons om seks te plannen. Als we dat niet zouden doen, gebeurt het waarschijnlijk maar één keer in de paar maanden. Niet omdat mijn man en ik elkaar niet meer aantrekkelijk of lekker vinden, maar omdat een jong gezin een soort bedrijf is, en het gewoon te druk is.’

Sfeer? Qua seks pak je als jonge ouder wat je pakken kunt

Volgens seksuologe Astrid Kremers is er helemaal niets mis met agendaseks. ‘Toch hoor ik in mijn praktijk vaak: ‘Seks moet spontaan zijn, dat plan je niet,’ zegt ze. ‘Mensen vinden het raar om daar een kruis voor in hun agenda te zetten, maar ik vind dat helemaal niet zo gek. Als je iemand net leert kennen, plan je ook dates, en kijk je daarnaar uit. Waarom zou je daarmee stoppen als je een lange relatie hebt? Nee, natuurlijk heb je niet altijd zin. Maar zin krijg je door seksueel adequate prikkels. Er komt geen engeltje langs vliegen dat ervoor zorgt dat je zin hebt. Je kunt in de stemming komen door eerst met elkaar te praten, of samen te douchen.’

Beter dan niks

Mijn zoon is inmiddels tien en mijn huwelijk al jaren voorbij. Met mijn voormalige echtgenoot plande ik de seks niet in de zin van ‘elke vrijdagavond’, maar ’s ochtends werd het wel vastgelegd voor dezelfde avond. Als je kleine kinderen hebt, lijkt spontaniteit gewoon niet meer haalbaar. Ik vond dat niet zo’n probleem. Kon ik me er juist de hele dag op verheugen. Met de man met wie ik na mijn scheiding een paar jaar samen was, deed ik het elke zondagavond, voordat Boer zoekt vrouw begon. Schaam ik me niet voor. Agendaseks is beter dan helemaal geen seks. Maud (34) is het met me eens, hoewel ze het nog wel een taboe vindt. ‘Ik ben er niet trots op dat mijn vriend en ik de seks inplannen, en ik zal het ook niet zomaar aan al mijn vriendinnen vertellen,’ zegt ze. ‘Er kleeft saaiheid en burgerlijkheid aan. Ik wilde nooit zo’n stel worden dat op zondagochtend de slaapkamerdeur op slot draaide; dat is toch een beetje sneu. Maar we doen het dus wel. Inderdaad op zondagochtend, na het ontbijt. We zetten de kinderen voor de tv en gaan naar de slaapkamer. Ik ben nooit helemaal ontspannen tijdens de seks die we vervolgens hebben.

Al is de deur op slot, ik lig altijd met één oor te luisteren of er niet eentje de trap opkomt.

Toch geeft het ook rust. Voordat we deze ‘regeling’ bedachten, had ik altijd dat nijpende gevoel dat we het niet genoeg deden en dat dat fout was. Nu is het duidelijk en overzichtelijk. En eigenlijk heb ik er altijd wel zin in, júist omdat ik weet dat het gaat gebeuren. Het is een soort routine geworden.’ Seksuologe Astrid Kremers vergelijkt agendaseks met sporten. ‘Ik vind het belangrijk om een gezond lichaam te hebben,’ zegt ze. ‘En als ik eenmaal bezig ben met sporten, vind ik het fijn. Toch kan ik het soms lastig vinden om me ertoe te zetten als ik ’s avonds op de bank zit. Maar als ik het inplan in mijn agenda, vroeg eet en van tevoren mijn sportkleren klaarleg, is het makkelijker om het ook daadwerkelijk te dóen.’ Maar moet je dan – om de burgerlijkheid van agendaseks te compenseren – op bijvoorbeeld die vaste woensdagavond heel ingewikkelde en nieuwe dingen doen in bed, of mag het gewoon rechttoe, rechtaan en precies hetzelfde als de week ervoor? ‘Voor mij gaan ‘moeten’ en seks niet samen,’ zegt Kremers. ‘Ik zie het ook iets breder dan alleen gemeenschap. Het draait niet alleen maar om de geslachtsgemeenschap die je gaat hebben. Je kunt 24/7 appen en flirten en teasen, dat is juist leuk. En wat betreft routine: je móet niet variëren, vind ik. Het zal voor iedereen verschillen. Sommige mensen vinden het prettig om altijd hetzelfde te doen.’

Tijd voor intimiteit

De druk om drie keer per week, het liefst lekker spontaan, het bed in te duiken met je partner, is best groot. Als je om je heen kijkt, lijkt het soms wel of iedereen het vaker doet dan jij. Maar uit onderzoek is gebleken dat stellen die één keer per week seks met elkaar hebben, het gelukkigst zijn. En waarom zou die ene keer per week dan niet gepland zijn? Agendaseks heeft trouwens nóg een voordeel: als je weet wat er gaat komen, kun je je erop voorbereiden. Laten we er niet omheen draaien: als je een of meer jonge kinderen hebt, ben je niet altijd op je sexyst. Grote kans dat er Liga-vlekken op je broek zitten en er is altijd wel iemand die over je heen kotst, of zijn chocopasta- of snotvingers aan je afveegt. Niet bepaald lustopwekkend. Maar als je weet dat het vanavond sexy time is, heb je de kans om er in elk geval voor te zorgen dat je geen gepureerde pompoen in je haar hebt. Nicole (35) ziet de seksdate ook als een mooie gelegenheid om zich weer even ‘vrouw’ te voelen, in plaats van ‘moeder’. ‘Wij hebben geen vaste dag waarop we seks hebben, maar spreken het in negen van de tien gevallen wel af. Dat kan ’s ochtends zijn, of de avond ervoor. Ik douche van tevoren altijd uitgebreid, en scrub en scheer me. Het is echt een moment voor mezelf, en daarna dus voor ons. Ik baal er weleens van dat we niet zoals vroeger spontaan de sterren van de hemel vrijen, maar het is niet anders. Met twee kleine kinderen ben je permanent uitgeput. Dan moet je in de meeste gevallen toch echt zin maken. Dat lukt me niet altijd even goed, maar als we eenmaal bezig zijn, is het altijd lekker en fijn. En dan realiseer ik me hoe belangrijk het is om intiem met elkaar te blijven, ook al is het van tevoren gepland. We zijn niet alleen ouders, maar ook nog man en vrouw.’ Seksuologe Astrid Kremers zegt ook dat seks er door de waan van de dag vaak niet van komt. ‘We hebben kinderen, werk, sport, andere mensen die ons willen zien. Dan wil seks er nog weleens bij inschieten. Ik denk dat seks een belangrijk onderdeel van kwaliteitstijd met elkaar kan zijn. Het is anders dan een filmpje pakken in de bioscoop. Dat kun je namelijk met iedereen doen.’

De liefde is terug

Agendaseks lijkt onromantisch en zakelijk, maar therapeuten buitelen over elkaar heen om het te promoten. Door seks op de agenda te zetten, maak je het weer belangrijk. Onderzoek leert dat we passief worden van het idee dat je drie keer per week van bil moet. Door seks in te plannen, stijgt het weer op de prioriteitenlijst. Voor Linda (29) en haar man betekende agendaseks zelfs een zeer positieve kentering in hun relatie. ‘Onze zoon is nu bijna twee jaar, en slaapt nog steeds niet door. Ik ben dus bijna altijd moe. Ons seksleven was al tijden mager; als we het één keer in de zes weken deden, was het veel. Toen we het daar op een avond over hadden, realiseerde ik me dat het niet alleen de seks was die miste: we waren werknemers in de kinderfabriek en leefden langs elkaar heen. Er was geen intimiteit of échte tijd voor elkaar meer. Ik zag er best tegenop, toen we afspraken om elke woensdagavond te vrijen. Ik werd al moe als ik eraan dacht. En hoewel ik me er af en toe heel erg toe moet zetten, ben ik intens blij dat we dit nu zo doen. Er is weer veel meer liefde tussen ons. Dat uurtje per week dat we er volledig voor elkaar zijn, heeft onze relatie een grote impuls gegeven.’

Net als naar de kapper

Dat kruis in je agenda kan dus echt het verschil maken. En als je bedenkt dat je voor de rest vrijwel alles plant – etentjes, afspraken met vrienden, de kapper – is het helemaal niet zo raar om dat met seks ook te doen. Baat het niet, dan schaadt het niet. Maar het baat.

